Gezocht voor doctoraat: leerkrachten Nederlands

Welke romans moeten leerlingen lezen? Hoe stellen leerkrachten die leeslijst samen? Kiezen ze boeken waar ze zelf dol op zijn of baseren ze zich op recensies? En hoeveel lestijd wordt er in totaal aan literatuur besteed? Dat proberen onderzoekers van de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen te achterhalen.

In het kader van het onderzoek Canon in de klas brengen de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen de praktijk van het literatuuronderwijs binnen het vak Nederlands in de laatste jaren van het Vlaamse en Nederlandse secundair onderwijs in kaart.

Welke romans moeten leerlingen op school lezen?

In een eerste fase zoeken ze leerkrachten Nederlands die lesgeven in de derde graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit die hun ervaringen met hen willen delen. Ben jij zo iemand? Dan kun je de onderzoekers helpen door hun lerarenenquête (15 tot 20 minuten) in te vullen.