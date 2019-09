'The horror! The horror!': het sadistische universum van Francis Bacon

De mens is een homp vlees op weg naar het einde, en Francis Bacon schilderde hem virtuoos. Hoewel Bacon een liederlijk leven leidde, ging hij gebukt onder demonen, schuldgevoelens over zijn homoseksualiteit en de zelfmoord van zijn partner. Enigszins verrassend focust het Centre Pompidou in Parijs nu op het belang van de literatuur in het oeuvre van de Iers-Britse schilder.

BACON IN ZIJN ATELIER (1977).Het werd na zijn dood als een archeologische vindplaats in kaart gebracht en intact overgebracht naar Dublin. © Belga Image

Francis Bacon (1909-1992) is een van de giganten uit de 20e-eeuwse schilderkunst. De schilder die de onmetelijke angst, het zinloze lijden, de redeloze barbaarsheid, het existentiële niets en de onafwendbare eenzaamheid genadeloos in beeld bracht na de gruwel van twee wereldoorlogen, de Holocaust en de atoombom.

