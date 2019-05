In het midden van vorige eeuw groeide de Brusselse Suzy Wandas uit tot goochelende wereldster. Vandaag kennen enkel Amerikanen haar nog. Met hun biografie willen goochelfanaten Christ en Kobe Van Herwegen het 'meisje met de feeënvingers' uit de vergetelheid redden.

Sinds zijn vader Christ hem op zijn zesde levensjaar een kaarttruc toonde, is acteur-goochelaar Kobe Van Herwegen in de ban van de goochelkunst. 'Het ene moment hield vader verschillende kaarten in de hand, het andere waren ze allemaal gelijk. Hij blies me van mijn sokken. Ik werd lid van een goochelclub en nam deel aan wedstrijden. Papa hielp me met het in elkaar knutselen van goochelmateriaal en het verzinnen van acts. Later kreeg ik in de club van een hoogbejaarde man een oude, schitterende goochelaffiche cadeau. Ze hangt nu in mijn woonkamer en dateert van 1913. Ze heet Les Vanda Illusionnistes en is gedrukt in Antwerpen, maar we hadden geen idee wie de afgebeelde artiesten waren.'

