Honderd keer de liefde

Nu de samenwerking tussen de Hermitages van Amsterdam en Sint Petersburg is beëindigd, is het tijd voor een nieuwe koers. Love Stories is samengesteld in samenwerking met de Londense National Portrait Gallery.

Het is dus de tweede keer binnen korte tijd dat ‘London’ zich presenteert in Nederland – in 2021 was in het Fries Museum de tentoonstelling Icons te zien. Love Stories portretteert – plat gezegd – stellen en geliefden door de eeuwen heen, met als startpunt het 16de-eeuwse Engeland. De tentoonstelling is verdeeld in zes thema’s: ‘De muze’, ‘Creatieve koppels’, ‘Partner in portret’, ‘Liefde onder vuur’, ‘Liefde en de lens’ en ‘Liefde is liefde’. Opvallend zijn de vele functies die een portret had, dan wel heeft. Het schilderij van Anna Maria Jenkins en haar oom Thomas Jenkins uit 1790 is te lezen als een huwelijksadvertentie, terwijl een staatsieportret Charles en Diana uit 1987 geluk uitdrukt.

Oscar Wilde en Lord Alfred Bruce Douglas door Gillman & Co, 1893. (National Portrait Gallery, London) © National

Veel Britse (ex-)geliefden komen voorbij, maar dat maakt de tentoonstelling niet specifiek Brits – ook Nederlandse en Vlaamse portrettisten zijn aanwezig. Bovendien horen royalty, kunstenaars en popsterren tot de wereldtop als het gaat om sappige verhalen of roddels. Je kunt zeggen dat dit ook hun taak is. Op de Olympische berg der goden is er altijd wel een verhaal dat de moderne sterveling herkent of ergens heeft meegemaakt.