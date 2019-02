Het beeld van de wrede sultan genuanceerd: 'Heel wat zogenaamde waanzin vind je ook in het Westen'

Ottomaanse vorsten uit de 16de en 17de eeuw worden in het beste geval afgeschilderd als neurotische types, in het slechtste geval als perverse sadisten. Hun voorgangers en opvolgers lijken stuk voor stuk waanzinnig: van nature of door de macht, wie zal het zeggen? Historicus Dirk G Van Waelderen werkt rond de beeldvorming van de Ottomanen in de Nederlanden en vindt dat het wel wat genuanceerder mag.