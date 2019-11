De Franse schilder Henri Matisse heeft de kunst van de twintigste eeuw enkele keren op haar kop gezet. Het Musée Matisse in Le Cateau-Cambrésis blikt nu terug op de beginperiode van deze laatbloeier.

Hij werd geboren niet ergens in het diepe zuiden te midden van jubelende kleuren en zinderend zonlicht, maar ' dans le Nord', waar de boerderijen, fabrieken en bakstenen arbeidershuisjes vaak kreunen onder een loodgrijze hemel. Henri Matisse zag op 31 december 1869 het levenslicht in Le Cateau-Cambrésis, niet ver van Valenciennes, op zo'n dertig kilometer van de Belgische grens. De streek stond bekend voor haar textielindustrie en bietenteelt, en dus voor zware arbeid, hongerlonen, stakingen en alcoholisme. Ze had ook nog eens zwaar te lijden van de Duitse bezetting tijdens de Frans-Pruisische oorlog. Niet meteen een wereld die we met de kleurenexplosies, de elegantie, de rust en het raffinement van Henri Matisse associëren.

...