Gert Peersman: ‘Het grote pijnpunt van onze begroting is de toenemende vergrijzingskost’

De energiesteun van de regering, intussen goed voor 10 miljard euro, heeft géén wezenlijke impact op onze factuur. Dat is de ontluisterende conclusie van professor Gert Peersman van de Universiteit Gent in De Zondag.

De ‘cadeaus’ kleuren vooral de schatkist bloedrood. Als de regering écht iets wil doen, dan moet ze eindelijk de pensioenleeftijd aanpakken, stelt de econoom in deze scherpe analyse. Vrolijk word je er niet van.

“België is failliet”, liet N-VA-voorzitter Bart De Wever onlangs noteren. De Zondag vroeg professor Peersman of hij daarmee akkoord gaat. “Neen, dat is te verregaand. Je bent pas failliet als je je schulden niet meer kunt terugbetalen. Een belangrijk verschil met Griekenland, dat tien jaar geleden wel failliet was, is dat wij een rijke bevolking hebben. Dat biedt een overheid meer mogelijkheden om inkomsten te werven als het nodig is. Het is wél zo dat we een groot probleem hebben met onze schatkist, de overheidsbegroting. We hebben het grootste tekort van heel Europa, en dat bovenop een torenhoge schuldenberg.”

Zou een faillisement denkbaar zijn? “Op korte termijn niet, op lange termijn wel. Wat mij vooral zorgen baart, is dat ons tekort ook zonder deze energiecrisis zou toenemen. Dat is het grote verschil met andere Europese landen. Wij hebben geen perspectief op beter.”

De regering wijst nochtans naar de energie- en de coronacrisis om het tekort te verklaren, stelt de krant. “Dat klopt niet met de feiten. Hét grote pijnpunt van onze begroting is de toenemende vergrijzingskost. Omdat we allemaal langer leven, moet de overheid meer pensioenen betalen, meer gezondheidszorg en meer ouderenzorg. Dat weegt zwaar door op onze begroting, zwaarder dan in andere landen, omdat dat daar niet allemaal door de overheid wordt betaald. Maar de huidige regering is niet de enige schuldige. Zij heeft het tekort geërfd van de regering-Michel, enzovoort. Het is begonnen bij de regering-Verhofstadt, begin deze eeuw.”

De pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting zou volgens Peersman een wezenlijke maatregel zijn. “Dat is wat de meeste Europese landen doen. Als de levensverwachting stijgt, moet ook de pensioenleeftijd stijgen. Deze hervorming zou een verschil maken van bijna 2 procent op het bbp ( het tekort voor volgend jaar bedraagt 6 procent, red.)”, aldus de academicus.