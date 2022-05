Genoeg apenpokkenvaccin beschikbaar volgens fabrikant

Volgens de producent van het apenpokkenvaccin Imvanex wordt bij de huidige uitbraak geen tekort van het vaccin verwacht. ‘We denken dat we aan de wereldwijde vraag kunnen voldoen zonder extra investeringen in onze productiefaciliteiten’, heeft woordvoerder Rolf Sass Sørensen van het Deense Bavarian Nordic woensdag gezegd aan het Duitse persagentschap DPA.

De hoofdzetel van Bavarian Nordic bevindt zich in Denemarken, waar ook de productie plaatsvindt. Het bedrijf heeft de enige toelating voor een vaccin tegen apenpokken in de hele wereld. Momenteel kunnen per jaar 30 miljoen dosissen geproduceerd worden, aldus Sørensen.

De toelating voor apenpokken is echter beperkt tot de Verenigde Staten, waar het vaccin bekend staat onder de naam Jynneos, en in Canada. De goedkeuring in de Europese Unie wordt momenteel voorbereid, vertelt Sørensen. In Europa is het vaccin tot nog toe alleen toegelaten voor pokken bij de mens, die als uitgestorven worden beschouwd. In Groot-Brittannië wordt het vaccin ‘off-label’ of niet-geregistreerd gebruikt, dit wil zeggen zonder de bijbehorende goedkeuring.

De woordvoerder wilde niet onthullen welke hoeveelheden van het vaccin precies aan welke landen zijn verkocht. Hij beklemtoonde wel dat het bedrijf momenteel verzoeken om inlichtingen ontvangt ‘uit vele, vele landen’ en dat het waarschijnlijk gelijkaardige verzoeken zal ontvangen uit alle landen die door de huidige uitbraak zijn getroffen.

De impuls voor de ontwikkeling van het pokkenvaccin van Bavarian Nordic kwam er via een samenwerking met de Amerikaanse regering. Na de aanslag op het World Trade Center in 2001 maakte de regering, die vreesde voor een aanval met pokkenvirussen, plannen om de hele bevolking in te enten, vertelt Sørensen.

De oudere vaccins hadden echter aanzienlijke bijwerkingen. ‘Daarom kwamen ze bij ons terecht om een betere en nieuwere generatie pokkenvaccin te maken.’ Het is een zeer veilig vaccin dat getest is op basis van zeer solide data, zegt hij.