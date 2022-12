Geen rem op Wout en Remco

2022 was een topjaar voor twee Belgische wielrenners. Wout van Aert triomfeerde in de Tour, Remco Evenepoel overklaste de tegenstand in Luik-Bastenaken-Luik, won de Ronde van Spanje en werd wereldkampioen.



Door Jef Van Baelen

1. Remco Evenepoel is helemaal terug

De versnelling op La Redoute is zo fors dat hij ei zo na uit het klikpedaal schiet: Remco Evenepoel wint op zijn 22e de klassieker Luik-Bastenaken-Luik na een verre solo. Het verenigde peloton plooit zich dubbel maar ziet de jonge Belg niet terug. Evenepoel beschouwt het als het bewijs van zijn definitieve comeback, anderhalf jaar na een vreselijke val in de Ronde van Lombardije. ‘Ik kan zeggen dat ik weer op niveau ben’, verklaart Evenepoel, met gevoel voor understatement.

2. Wout van Aert domineert in de Tour

‘Zelden gezien!’ zeggen zelfs ervaren wielervolgers: op een onooglijk klimmetje bij Pas-de-Calais laat Wout van Aert het hele Tourpeloton achter zich. De actie een ‘demarrage’ noemen, is de waarheid geweld aandoen: iedere renner wist waar en wanneer Van Aert zou vertrekken, maar er viel niets tegen in te brengen. Van Aert domineert de Tour en wint in rit 4 naar Calais zijn eerste van drie etappes. Hij draagt op dat moment de gele trui en is leider in het klassement voor groen.

3. Wout van Aert in het groen

Voor het eerst sinds Tom Boonen in 2007 wint een Belg de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Het groen is de trui van de sprinters, toch trekt Van Aert in de Tour van 2022 verbluffend vaak ten aanval. Ook in de gele trui van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard had hij een stevig aandeel: Van Aerts moordende tempo op Hautacam deelt de genadeklap uit aan Tadej Pogacar. De Belg had ook nog de bolletjestrui kunnen pakken, die uiteindelijk naar Vingegaard gaat: Van Aert is de meest veelzijdige renner ter wereld.

4. Remco Evenepoel wint in Spanje

Een ontketende Remco Evenepoel verovert de leiderstrui in de rit naar Pico Jano, een mistige berg in Cantabrië. Enric Mas bijt op zijn tanden en is de enige die Evenepoel niet weet los te rijden. De Spanjaard wordt ook de grootste concurrent voor de eindzege in de Vuelta, al is het verschil uiteindelijk meer dan twee minuten. De Pico Jano is de eerste tik. Evenepoel haalt vervolgens zwaar uit in de individuele tijdrit en verdedigt in de bergetappes met gemak zijn voorsprong.

5. Remco Evenepoel is de beste van de wereld

Heel het peloton wist het en toch valt er niets aan te doen: Remco Evenepoel gaat solo op het WK in het Australische Wollongong en de koers is gereden. De Belgische kopman glipt mee in een omvangrijke vlucht, die hij op 35 kilometer van de streep achter zich laat. Aleksej Loetsenko dringt nog het langst aan, maar de Kazach kan het tempo van Evenepoel niet volgen. De andere titelfavorieten komen al helemaal niet meer in de buurt. Evenepoel (22) is de jongste wereldkampioen in bijna dertig jaar.

