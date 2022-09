Gatz en Peeters stellen voor om rekeningrijden en Ringplannen te verbinden

Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters en haar Brusselse collega van Financiën Sven Gatz (beiden Open VLD) pleiten voor een akkoord tussen Brussel en Vlaanderen waarbij de slimme kilometerheffing wordt verbonden aan een gedeeltelijke verbreding van de Ring. Dat zeggen ze in een interview met BRUZZ.

Zowel de slimme kilometerheffing als de verbreding (of optimalisering) van de Ring zorgden de voorbije jaren voor forse meningsverschillen tussen Vlaanderen en het Brussels Gewest. In het eerste dossier wil Brussel vooruit, maar ligt Vlaanderen dwars. De formule die Brussel voorstelt betekent een dubbele belasting voor pendelaars, vindt de Vlaamse regering. Voor de werken aan de Ring is andersom: Vlaanderen wil haast maken met een veiligere Ring met een betere doorstroming. Het wil daarvoor een deel van de Ring verbreden.

In een gesprek met BRUZZ pleiten Peeters en Gatz er nu voor om de patstelling te overstijgen en een overeenkomst te sluiten waarbij de twee dossiers worden verbonden. Deze zomer zijn daarover al eerste gesprekken gevoerd met de mobiliteitsministers en de twee minister-presidenten, maar die moeten een vervolg krijgen, vindt het liberale duo. ‘Er zijn gesprekken bezig om te zien of het een op het ander kan afgestemd worden,’ zegt Gatz. ‘Die gesprekken werden in juli gevoerd tussen enerzijds Rudi Vervoort en Elke Van Den Brandt en anderzijds Jan Jambon en Lydia Peeters. Op de een of andere manier moet dat overleg verdergezet worden.’

De knoop ligt vooral bij de groenen, legt Gatz uit. ‘Die 25 procent verbreding ligt voor Groen heel moeilijk. Daarom zeggen we: laat ons parallel ook kijken wat dat voor de kilometerheffing betekent. Op een gegeven moment moet je beseffen dat er een onderhandelingspakket ontstaat dat goed is, of goed genoeg. Er is veel veranderd de voorbije jaren in die Vlaamse plannen.’ Peeters van haar kant is sowieso niet te vinden voor rekeningrijden naar Brussels model. “Het moet een gebiedsdekkende kilometerheffing worden met een taxshift.’