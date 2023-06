Ford plant Le Mans comeback

Ford wil volgend jaar opnieuw naar Le Mans. Het merk heeft er alle belang bij om zich in Europa in de kijker te rijden nu de (Europese) portfolio steeds kleiner wordt.

De comeback naar Le Mans is bescheiden want Ford treedt niet aan met een remake van de legendarische GT 40, maar wel met een afgeleide van de succesvolle Mustang in GT3-livrei. In 2016 kon Ford nog winnen in La Mans met de Ford GT. De nieuwe racewagen die vandaag wordt aangekondigd, is optisch gebaseerd op de Mustang Dark Horse, wat aangeeft dat Ford nog eens met het adagio win on sunday, sell on monday het tij wil keren.

Externe partner

Deze GT3 wordt aangedreven door een Coyote V8-motor en gebouwd door externe partners zoals Multimatic en M-Sport waarmee Ford al vaker heeft samengewerkt. Het is de bedoeling dat Ford volgend jaar met deze Mustang zal deelnemen aan de 24 Uren van Le Mans. De bolide wordt overigens niet exclusief ontwikkeld met het oog op Le Mans. Ford zal eveneens aantreden in GT3-kampioenschappen over de hele wereld.

De Mustang GT3 zal worden aangedreven door een V8-motor die op basis van het 5,4 liter grote Coyote-blok wordt ontwikkeld. M-Sport zal die in samenwerking met Ford-Performance bouwen. De GT3 wordt verfijnd met een transaxle-transmissie, lichtgewicht carbon koetswerkpanelen en aerodynamische elementen conform het GT3-reglement. Ford komt tot slot ook met een nieuw ontwikkelde branding en een fris logo voor alle Ford Performance producten.