Fisker laat Ocean zien

Op het concours d’élégance van Pebble Beach wil Fisker de definitieve versie van zijn volledig elektrisch SUV-model de Ocean voorstellen.

Fisker is een Amerikaanse constructeur die we vooral kennen van de Fisker Karma, een fraaie sedan coupé met erg vloeiende lijnen ondanks de lange neus, vier zijdeuren en een echte koffer achteraan. Hij had een plug-in hybride aandrijving en werd al in 2008 aangekondigd, maar zou uiteindelijk pas eind 2011 aan de eerste klanten worden geleverd.

Amper een jaar later – na een productie van iets meer dan 2.400 exemplaren – liep het mis nadat de batterijproducent failliet ging. Zo kwam Fisker in 2014 in handen van de Chinese Wanxiang Group. Oprichter Henrik Fisker behield wel de merknaam en het logo en richtte later Fisker Inc. op. In de jaren die daarop volgden werden vooral conceptwagens onthuld waaronder een cabrioversie (Sunset), een shooting brake (Surf) en een Atlantic die technisch interessant was omdat hij een compacte benzinemotor (van BMW-origine) gebruikte als stroomgenerator om een batterij en een elektromotor te voeden. Het idee is vergelijkbaar met het e-Power systeem dat Nissan zopas heeft gelanceerd.

Ocean

Na een relatieve stilte startte Fisker Inc in 2016 met de ontwikkeling van een SUV-model in Zuid-Californië. Begin dit jaar toonde het merk al een conceptversie van de Fisker Ocean en deze volledig elektrische SUV was ook al kort te zien op het Festival of Speed in Goodwood. Het meest opvallende aan deze SUV zijn de zonnepanelen op het dak die jaarlijks goed zijn voor een extra rijbereik tot 3.200 km.

Verder worden alle interieurcomponenten vervaardigd met natuurlijke of gerecycleerde vezels, een klassieke lederen interieurbekleding is niet verkrijgbaar. Het SUV-koetswerk kreeg weer een opvallend design dat sportiviteit uitstraalt dankzij de schuin aflopende daklijn en de brede C-stijl achteraan en de smalle, horizontaal ingebouwde achterlichtunits.

California mode

De constructeur voorziet ook een zogenaamde ‘California mode’ waarbij zowel het dak, alle zijruiten en de achterruit opschuiven om een soort van cabriogevoel te creëren. Verder zou de batterij van de Ocean in staat moeten zijn om via ‘vehicle to home-technologie’ ook als thuisbatterij gebruikt kunnen worden.

Fisker voorziet overigens twee batterijtypes met een verschillende capaciteit. De basisversie is voorwielaangedreven en moet een actieradius bieden van meer dan 300 km. Er volgen uiteraard ook versies met vierwielaandrijving en extra batterijcapaciteit. De instapversie zal minder dan 40.000 dollar kosten en de productie wordt vanaf november opgestart in Oostenrijk.