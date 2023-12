Finland tekent akkoord met VS na dreigement van Poetin

Finland heeft maandag zijn militaire samenwerking met de Verenigde Staten aangescherpt met een akkoord. De ondertekening komt er een dag nadat Rusland had gewaarschuwd tegen een toetreding van het buurland tot de NAVO.

‘We verwachten niet dat de Verenigde Staten voor de Finse defensie zullen zorgen’, verklaart Fins Defensieminister Antti Hakkanen maandag in Washington bij de ondertekening. ‘Maar deze overeenkomst verbetert ons vermogen aanzienlijk om in alle situaties gezamenlijk op te treden.’

Finland, dat in de winter van 1939-1940 een Sovjet-invasie afsloeg, vermeed decennialang lidmaatschap van de NAVO uit angst om de Russische grootmacht tegen zich in het harnas te jagen. Maar de Russische inval in Oekraïne bracht hen ertoe om in april toch toenadering te zoeken.

Ook Zweden heeft een aanvraag ingediend, maar het toetredingsproces wordt momenteel opgehouden door Turkije. Op zondag beschuldigde Vladimir Poetin het Westen ervan Finland te hebben ‘meegesleurd in de NAVO’ en beweerde dat dit lidmaatschap ‘problemen’ zou creëren waar er ‘geen’ waren.