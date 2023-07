Fiat Topolino geen echte auto, wel betaalbaar

Fiat haalt met de Topolino een legendarische modelnaam vanonder het stof. De nieuwe Topolino is geen ‘auto’, wel een appetijtelijke 100 % elektrische mobiliteitsoplossing voor de stad.

De Topolino stond destijds synoniem voor een betaalbare en compacte auto en wat dat betreft stapt de nieuwkomer in diens voetsporen want micromobiliteit wordt stilaan de laatst overblijvende vorm van betaalbare mobiliteit op vier wielen. De Topolino mag dan al nieuw zijn in het Fiat-gamma, het is allerminst een onbekende binnen de Stellantisgroep want hij is technisch identiek aan de Opel Rocks en de Citroën Ami.

Vanaf 16 jaar

Fiat toont zich qua design de sterkste van het trio door het elektrische vierwielertje een aantrekkelijk retrojasje aan te meten dat perfect in het Italiaanse verhaal van La Dolce Vita past. Er wordt overigens een gesloten versie én een open variante voorzien. Die laatste krijgt bovendien de naam…. Dolcevita. Het is opvallend hoe een portie Italiaanse flair van een ogenschijnlijk kneusje een leuk ogend hebbeding kan maken.

De Topolino heeft een elektromotor op de achteras die 8,2 pk levert. Dat volstaat voor een topsnelheid van 45 km/u. Deze microcar is qua inschrijving vergelijkbaar met een bromfiets en daarom mag je er (als je een bromfietsrijbewijs op zak hebt) ook vanaf 16 jaar mee rijden. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 5,4 kWh, wat volstaat voor een rijbereik van 75 km. De batterij kan je op 4 uur volledig opladen aan een klassiek stopcontact (230 V – 10 A). Exacte prijzen zijn nog niet bekend maar in Italië kost hij net geen 10.000 euro.