Felipe Gomez en Julien De Wit niet gevonden op Knack.be – andere linkjes gelegd

Knack trapte begin dit jaar de nieuwe rubriek Jong Talent op gang. Daarin kunt u kennismaken met beloftevolle, enthousiaste jonge Vlamingen die in verschillende disciplines hun sporen verdienen, ook internationaal.

Vincent Van Eylen mocht de spits afbijten. Nog maar 32, maar wel een van de jongste professoren aan de UCL in Londen, een van de tien beste universiteiten ter wereld. Hij bestudeert exoplaneten, planeten buiten ons zonnestelsel. Met haar DNA-onderzoek kan Sofie Claerhout (29) dan weer voor een doorbraak zorgen in onopgeloste moordzaken. Hou ook Julien De Wit (22) in de gaten. Hij is student rechten aan de UAntwerpen, maar ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. Schrijf maar op: die jongeman gaat straks in de politiek.

Knack zal u volgend jaar nog meer nieuwe talenten presenteren. In de tussentijd bieden we u een terugblik.

Veel plezier met de beste jonge talenten van 2022.

Vincent Van Eylen, astrofysicus

Sofie Claerhout, forensisch geneticus

Rakoen Maertens, fakenewsexpert

Julien De Wit, voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Marie Cerulus, onderzoekster in palliatieve zorg

Jamie Nkossy, Boost-talent

Emile Huughe, brouwer

Felipe Gomez, ???

Andreas De Neve, oprichter TechWolf

Cleo Klapholz, stadsdichter

Elien Spillebeen, vredesambassadeur Pax Christi

Iris Coppieters, onderzoekster