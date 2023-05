FEBIAC trekt stekker uit Autosalon 2024

FEBIAC, de koepelorganisatie van Belgische auto-importeurs, maakte bekend dat er in januari geen autosalon komt. Er zouden niet voldoende merken geïnteresseerd zijn.

De beslissing om volgend jaar geen salon te organiseren kwam er na de evaluatie van de Brussels Motor Show die begin dit jaar werd georganiseerd. Daar wilde men vooral de privéconsument opnieuw over streep trekken, maar wanneer we naar de automarkt kijken, zien we dat vooral de professionele kopers de markt dragen. Het zou zelfs kunnen dat ook deze markt wat zal afkoelen na de stormloop op plug-inhybride modellen waarvan de fiscale aftrekbaarheid vanaf de zomer wordt teruggeschroefd.

Hoewel Febiac na afloop van het salon pronkte met bezoekersaantallen en zich sterk maakte dat een volgende editie ‘zeker’ was, blijkt de realiteit minder rooskleurig. Het vooropgesteld aantal bezoekers werd niet gehaald en de verkoopcijfers leren dat de privékoper niet massaal bestelbonnen heeft ondertekend. Het salon sloeg in zekere zin de bal ook mis door vooral op elektrische voertuigen (die 5 % van onze vloot vertegenwoordigen) te focussen en modellen die de privéconsument wil en kan betalen stiefmoederlijk te behandelen.

Het resultaat daarvan is dat de drive van constructeurs om jaarlijks een fortuin te investeren in een salon, verdwijnt. Hoewel Brussel – Europees gezien – het langst heeft standgehouden is de economische realiteit voor de BMS (Brussels Motor Show) vandaag niet anders dan die van de al vroeger gesneuvelde salons zoals dat van Genève.

Domino-effect

Wat of wie de onmiddellijke aanleiding is voor deze beslissing werd niet meegedeeld, maar het lijkt erop dat een grote groep de doorslag heeft gegeven. Op dit ogenblik tellen we op de Belgische automarkt drie van dergelijke spelers. Er is enerzijds D’Ieteren dat alle merken uit het VW-portfolio vertegenwoordigd, maar er ook de Stellantis-groep (Citroën, Opel Peugeot, Fiat, …) en de (internationale) groep Astara (Hyundai, MG, Suzuki, Silence,…).

Eén grote speler die afhaakt veroorzaakt een domino-effect, want ook voor kleine merken is het belangrijk dat de grote spelers er zijn. Bezoekers komen immers naar het salon om die toppers te zien, hoewel dat meestal bij dromen blijft. Maar en passant lopen ze langs een klein merk dat wel in hun budget past. Precies die exposure is goud waard voor kleine, minder bekende spelers en ook dat effect verdwijnt. Bij de vorige editie was bijvoorbeeld Mercedes nog nauwelijks zichtbaar en daarvan zie je vandaag de gevolgen voor iedereen.