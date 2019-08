Dat lazen we onlangs in de krant De Morgen. Maar klopt dat wel?

De jonge wielrenner Bjorg Lambrecht overleed na een zware val in de Ronde van Polen. In de krant De Morgen liet sportjournalist Hans Vandeweghe wielerarts Yvan Vanmol en oud-wielrenner Frank Hoste aan het woord. Hun conclusie is dat wielrennen de allergevaarlijkste sport is. De redenen zijn divers: er wordt sneller gefietst en het peloton rijdt dichter op elkaar dan vroeger. Fietsen zijn lichter en daardoor minder stabiel.

...