'Vrouwen beleggen beter dan mannen, zo blijkt', schreef financieel journaliste Janneke Willemse in De Morgen. Aanleiding voor de uitspraak is de spectaculaire duik die de beurzen nemen door de coronacrisis. Willemse verwijst naar 'onderzoeken' waaruit blijkt dat vrouwen meer rendement zouden behalen dan mannen.

Er bestaat inderdaad onderzoek naar het beleggingsgedrag van mannen en vrouwen. Maar die zijn niet altijd erg conclusief, zegt UGent-professor economie Koen Schoors. In een grootschalig onderzoek in de VS uit 2001 (Boys will be Boys: Gender, Overconfidence and Common Stock Investment) werden beleggingen onderzocht die 35.000 mannen en vrouwen tussen 1991 en 1997 deden. De onderzoekers stelden vast dat mannen tot 45 procent meer effecten kopen en verkopen dan vrouwen. Bovendien blijken mannen daarbij overmoediger. Schoors: 'Die beide factoren beïnvloeden het rendement omdat veel kopen en verkopen kosten met zich meebrengt en overmoed vaker uitmondt in riskantere beleggingen.' Het onderzoek slaat niet op professionele beleggers die bijvoorbeeld grote beleggingsfondsen beheren of in de bankwereld werken.

Vrouwen beleggen voorzichtiger en kijken meer dan mannen naar de langere termijn. Ben Granjé, ceo van de Vlaamse federatie van beleggers

Recenter onderzoek uit 2017 van Ali Mohammadi en Kourosh Shafi komt tot vergelijkbare conclusies. In hun studie (Gender Differences in the Contribution Patterns of Equity-Crowdfunding Investors) naar professionele investeerders stelden ze vast dat vrouwen minder snel geld zullen stoppen in bijvoorbeeld jonge hightechbedrijven. Ook zij wijten dat voorzichtige gedrag aan een hogere risicoaversie bij vrouwen.

Ook al zijn de conclusies van zulke onderzoeken niet zomaar algemeen geldend, er blijken telkens wel duidelijke genderverschillen. Ben Granjé, ceo van de Vlaamse federatie van beleggers, is genuanceerd. 'Vrouwen beleggen voorzichtiger en kijken meer dan mannen naar de langere termijn. Wie daarop mikt, kan vaak hogere resultaten boeken. Hoe meer en hoe sneller je koopt en verkoopt, hoe moeilijker om zogenaamd de markt te verslaan.' Onder de leden van zijn Federatie zijn er ook beleggingsclubs die alleen vrouwen toelaten. Granjé: 'Die clubs schieten er niet echt bovenuit. Gemengde clubs met mannen en vrouwen presteren nog altijd het beste. Vergeet ook niet dat nog altijd veel minder vrouwen dan mannen beleggen.' Volgens onderzoek van Morningstar, een internationale financiële dienstverlener, zijn ongeveer 10 procent van de beleggers vrouwen. Maar dat gaat in stijgende lijn. Binck Bank publiceerde in 2017 onderzoek waaruit blijkt dat het aantal vrouwelijke beleggers de afgelopen vijf jaar met bijna 40 procent is gegroeid. Binck Bank stelde ook vast dat vrouwen defensiever beleggen, minder risico nemen en beter spreiden. Toch blijkt het uiteindelijke verschil in rendement vrij klein. 'Uit recente cijfers van Fidelity en Openfolio1 blijkt dat in 2016 gemiddeld een extra rendement van 0,2 à 0,3 procent werd behaald.'

Véronique Goossens, hoofdeconoom van Belfius: 'Vrouwen zijn beredeneerder in hun keuzes. Het belangrijkste lijkt mij dat er steeds meer diversiteit in de beleggerswereld komt. Dat is een pluspunt omdat vrouwen een ander soort beslissingsgedrag hebben. De opmars van duurzame beleggingen heeft zeker te maken met het feit dat meer vrouwen beleggen en dat zij zulke beleggingen op langere termijn belangrijk vinden.'

Conclusie De uitspraak van Willemse is te veralgemenend. Uit gedegen wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen minder risico nemen, al kan dat ten koste gaan van het rendement. Knack beoordeelt de stelling daarom als eerder waar.

