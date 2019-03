Factcheck: 'Videospelletjes op het werk kunnen je productiever maken'

Soms schiet je werk niet op, lazen we onlangs in Metro. 'Gelukkig zijn er enkele simpele trucjes die ervoor zorgen dat jij binnenkort barst van de creativiteit.' Bewegen en stoppen met snacken, lezen we. En opmerkelijker: 'Videospelletjes hebben een positief effect op je concentratievermogen. Een studie aan de Brigham Young University toonde eind januari aan dat 45 minuten spelplezier ervoor kunnen zorgen dat werknemers maar liefst 20 procent productiever zijn. De hoofdonderzoeker, Greg Anderson, stelt daarom voor dat werkgevers niet investeren in teambuilding, maar gewoon een Xbox of PlayStation aanschaffen. Goedkoper, effectiever en plezier verzekerd.'

