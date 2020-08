In een open brief aan 'de medische wereld' claimt een Oost-Vlaamse 'therapeut' dat zonneschijn als preventie kan werken tegen huidkanker. Het tegendeel is waar.

Op 11 juli deelt een Oost-Vlaamse 'therapeut', die zichzelf The Healthman noemt, een lange brief op Facebook gericht aan 'de medische wereld'. Het bericht wordt 81 keer gedeeld en bereikt zo 9600 mensen.

Hij claimt onder andere dat 'zonneschijn een zeer goede remedie is om huidkanker te voorkomen'.

We laten de brief lezen aan Chris Marine, de directeur van het VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology: 'Verschillende studies spreken deze uitspraak tegen. Blootstelling aan ultraviolet licht afkomstig van de zon versterkt net de groei van melanomen (een vorm van huidkanker, nvdr.).'

'Bovendien veroorzaakt zonlicht DNA-schade bij een gen dat tumors helpt te onderdrukken, het zogenaamde p53. Zo is zonlicht ook op een andere manier schadelijk en kan het huidkanker net in de hand werken. Blootstelling aan zonlicht is zeer slecht voor melanomen. Zeker bij mensen met een lichte huid.'

Jan Gutermuth, diensthoofd dermatologie van het Universitair Ziekenhuis Brussel, is het eens met Chris Marine: 'Het advies om actief de zon op te zoeken om huidkanker te voorkomen, is gevaarlijk op lange termijn.'

Een van de argumenten van The Healthman pro zonnebaden is dat het lichaam zo vitamine D aanmaakt, maar dat zou, volgens de man 'niet mogelijk zijn als je je insmeert met zonnebrandmiddelen'.

'Dat klopt niet', zegt Guthermuth. 'Een hele reeks studies bewijst dat een dagelijks gebruik van zonnecrème de aanmaak van vitamine D niet tegenhoudt.'

Een groep professoren dermatologie pleit net voor het gebruik van zonnecrème als je in de zon komt. Ze wijzen erop dat het belangrijk is dat je kiest voor een zonnecrème die bescherming biedt tegen een breed spectrum aan zonnestralen, een hoge beschermingsfactor heeft en waterafstotend is. Ze benadrukken ook dat zonnecrème alleen goed werkt als je hem vaak en grondig genoeg aanbrengt.

The Healthman bleek niet bereikbaar voor commentaar.

Conclusie Zonneschijn is geen goede remedie tegen huidkanker. Integendeel, hij kan net huidkanker veroorzaken of verergeren. We beoordelen de stelling als onwaar.

