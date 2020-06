Mediamarkt, Colruyt en Aldi zouden waardebonnen weggeven van 140 euro. Berichten met die informatie circuleren de laatste weken op Facebook. Het blijkt om phishing te gaan: cybercriminelen proberen persoonlijke gegevens en bankgegevens te stelen.

'Colruyt heeft aangekondigd dat iedereen die het deelt een gratis coupon van € 140 krijgt'. Dit soort berichten circuleert de laatste weken op Facebook. Ook Mediamarkt en Aldi zouden waardebonnen uitdelen. Op 9 juni plaatst een Gentenaar een waarschuwing op zijn Facebookpagina. Volgens hem zijn de waardebonnen 'een hoax om aan je bankgegevens te komen'. Zijn bericht wordt 949 keer gedeeld en bereikt zo meer dan 100.000 mensen.

© Facebook

We nemen contact op met de perswoordvoerder van Colruyt. 'We zijn op de hoogte van die berichten', zegt Hanne Poppe. 'Het gaat effectief om een phishingactie waarbij onze naam gebruikt wordt om te frauderen.'

Andries Bomans van het Centrum voor Cybersecurity België bevestigt dat de berichten een vorm van phishing zijn. 'Cybercriminelen willen dat je naar hun websites surft zodat ze jouw persoonlijke gegevens en bankgegevens kunnen stelen. Zo nemen ze je accounts over of plunderen je bankrekeningen.'

'Als je het bericht deelt, zullen de oplichters je persoonlijk contacteren via Facebook Messenger om te zeggen dat je de prijs hebt gewonnen. Om deze te innen, sturen de oplichters een link naar hun website. Daar wordt gevraagd bankgegevens of persoonlijke gegevens in te geven.'

Colruyt is zich bewust van het probleem. 'We hebben onze klanten hier ook op gewezen via ons Facebookaccount op 9 juni', zegt Poppe. Dat blijkt zo te zijn.

© Facebook

'Klanten bellen en mailen ons om te vragen of dit echt is. Waarbij wij uiteraard meegeven dat ze zeker niet mogen ingaan op dergelijke praktijken, en dat wij als Colruyt nooit dergelijke acties zouden doen.'

'Wij delen zo goed als geen waardebonnen uit. We hebben wel 'surprisecheques', maar een aparte Colruytwaardebon is er eigenlijk niet.' Op de site van Colruyt staat info om valse berichten van echte te onderscheiden.

Ook Aldi en Mediamarkt hebben last van criminelen die hun naam misbruiken. 'Van dit specifieke geval hebben we nog geen melding gekregen, maar we hebben vaak te maken met phishing', zegt Jason Sevestre van Aldi. 'Een echte van een valse waardebon onderscheiden bij Aldi is heel gemakkelijk. Wij organiseren namelijk geen wedstrijden of enquêtes waarbij klanten waardebonnen kunnen winnen.'

'Waarom zouden wij aan onze klanten 140 euro geven? Wij zijn Sinterklaas niet.' Janick De Saedeleer, woordvoerder Mediamarkt België

Bij Mediamarkt België hebben ze de valse waardebonnen ook al opgemerkt. 'We hebben ervoor gewaarschuwd via onze sociale media', zegt woordvoerder Janick De Saedeleer. 'Waarom zouden wij aan onze klanten 140 euro geven? Als je een beetje nadenkt, dan weet je dat dat niet kan. Wij zijn Sinterklaas niet.'

De woordvoerders van Colruyt, Aldi en Mediamarkt geven aan dat de naam van hun keten vaak misbruikt wordt door criminelen. 'Er circuleren voortdurend phishingberichten op het internet', zegt Bomans van het Centrum voor Cybersecurity België.

Bij het Centrum voor Cybersecurity België hebben ze tijdens de coronacrisis een 'enorme toename' gezien van phishing, zegt woordvoerder Andries Bomans. 'Vooral in het Nederlands. Vorig jaar ontvingen we meer dan 1.700.000 valse berichten op ons mailadres verdacht@safeonweb.be. Via dat adres kunnen mensen melding doen als ze twijfelen aan een bericht. Als wij zo'n melding ontvangen, dan laten wij eventuele valse websites blokkeren.'

Conclusie De waarschuwing voor valse waardebonnen van Mediamarkt, Colruyt en Aldi is waar. Bij Mediamarkt en Colruyt zijn ze op de hoogte van dit geval van phishing. Aldi ontving tot op vandaag geen meldingen van dit specifieke geval, maar ook hun naam wordt vaak misbruikt door criminelen.

