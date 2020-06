Naar aanleiding van de protesten in de Verenigde Staten circuleren ook bij ons op de sociale media video's van geweld door politieagenten. Soms zijn die filmpjes niet afkomstig uit de VS. Zo plaatste een Oostendenaar beelden online van Chinees politiegeweld uit 2017.

Op zondag 31 mei plaatst een West-Vlaamse man een filmpje online waarin een politieagent een vrouw en kind bruut onderuit haalt. De persoon die de video uploadde op Facebook plaatste er de volgende tekst bij: 'Ik heb er soms geen woorden voor...echt niet!!?' De video wordt bijna 200 keer gedeeld en 10.000 keer bekeken.

Door de uploaddatum linken velen de beelden aan de protestbeweging Black Lives Matter en de betogingen in de VS tegen het fatale politiegeweld op de zwarte man George Floyd.

Uit online onderzoek blijkt echter dat de beelden afkomstig zijn uit China. In een artikel op de Aziatisch-Amerikaanse nieuwssite NextShark lezen we dat de beelden gemaakt werden in Songjiang, een stadsdeel van China's grootste stad Sjanghai.

Op 1 september 2017 filmde iemand een vrouw, met kind op de arm, die discussieerde met de politieagenten over een parkeerboete. Een van de agenten werkte plots de vrouw en het kind op de grond. Voorbijgangers schoten meteen te hulp.

In korte tijd werd de video bekeken door miljoenen Chinezen en gedeeld via sociale netwerksites Weibo en WeChat. De politieagent werd geschorst. In een reactie aan de Shanghai Daily liet de politie weten dat de man gedurende achttien maanden geen promotie of loonopslag zou krijgen.

Conclusie De video heeft niets te maken met het politiegeweld in de Verenigde Staten of met de sociale beweging Black Lives Matter. De beelden dateren van september 2017 en komen uit China. Het online plaatsen van deze video in 2020 zonder context is dan ook misleidend.

