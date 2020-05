Een oude hoax over een ziek meisje begint weer te circuleren in Vlaanderen. De foute informatie doet al sinds 2017 de ronde en werd al meermaals ontkracht door erkende factcheckers wereldwijd.

'Dit meisje wacht op een niertransplantatie en krijgt 1 euro per gedeelde foto!' staat te lezen bij de foto van een meisje in een ziekenhuisbed. Sinds een Vlaming de foto postte op Facebook op 29 april werd die al 6100 keer gedeeld, maar dat betekent geenszins dat er 6100 euro naar het zieke meisje ging. Het gaat over een hoax die al lang internationaal circuleert.

In oktober 2017 schreef El País al over de toen 4-jarige Ana, een Braziliaans meisje dat lijdt aan leukemie. Ze onderging chemotherapie in Curitiba, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Paraná. Haar foto kwam online toen haar ouders opriepen om bloed te doneren. Het meisje had tijdens een behandeling van twee jaar behoefte aan bloed en bloedplaatjes. De moeder van het meisje, Patricia Alessi, liet aan de Spaanse krant weten dat 'we nooit om geld hebben gevraagd en niet vroegen om [haar foto] te delen'.

Amerikaanse factcheckers hebben het bericht al meermaals ontkracht: Snopes in 2018 en Lead Stories en PolitiFact vorig jaar. Toch blijft de foto telkens opnieuw opduiken.

Dit soort hoaxes is een terugkerend fenomeen. Hoewel er niet daadwerkelijk geld mee gepaard gaat, kan het oplichters wel helpen om, via likes en shares, snel meer volk te lokken naar hun accounts op sociale media. Daarom is het ook geen goed idee om dit soort berichten zomaar verder te delen. Er is geen indicatie dat deze keer een malafide persoon verantwoordelijk is voor de heropflakkering van deze oude hoax in Vlaanderen.

Conclusie Het bijschrift bij de foto is onwaar: het meisje op de foto wacht niet op een niertransplantatie en de foto delen bezorgt haar geen euro.

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 8 mei 2020 tenzij anders vermeld.

