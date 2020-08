Op Facebook verschijnt een foto van een gewonde vrouw die 'Mary' zou heten en zou overleden zijn aan de effecten van 5G. Het blijkt te gaan om een selfie van de tv-persoonlijkheid Yasmine Pierards, die hem op haar Instagramaccount plaatste nadat ze werd aangevallen. Volgens juristen is dit soort misbruik van foto's strafbaar.

Op 12 augustus verschijnt onderstaand bericht op de Facebookpagina Gustaaf Verschraegen. Bij de pagina, die bijna 2000 volgers heeft, hoort een duidelijk bewerkte profielfoto van een oudere man, bij de infosectie lezen we dat Verschraegen zichzelf omschrijft als 'een echte Vlaemsche volksheld'.

© Facebook

Het bericht staat amper 24 uur online en wordt in die tijd 17 keer gedeeld. Het lokte al 384 reacties uit en is al door 36.800 Facebookgebruikers gezien.

Het bericht bevat een foto van een zwaar toegetakelde jonge vrouw met een mondmasker rond de kin. In het bijschrift wordt verteld dat de vrouw 'Mary' zou heten, en dat ze zou gestorven zijn aan 5G. De tekst bevat ook een waarschuwing: haar geest zou er nu op uit zijn om iedereen die 5G gebruikt te vermoorden.

De foto komt ons meteen bekend voor. Ook enkele mensen die reageren op de post, hebben de foto herkend: hij blijkt afkomstig van het Instagramaccount van Yasmine Pierards, een 23-jarige Belgische die in 2018 als verleidster deelnam aan het VT4-programma Temptation Island en nadien ook te zien was in de realityreeks Ex on the Beach op MTV.

Pierards postte de foto op 10 augustus. In het begeleidende bericht legt ze uit dat ze werd mishandeld door een man die na een feestje haar huis niet wilde verlaten. Verschillende media berichten op 11 augustus over het incident, onder meer Het Laatste Nieuws en De Standaard.

Strafbaar

Volgens Matthias Dobbelaere-Welvaert, privacyjurist en docent 'Copyrights & Mediarights' bij Erasmus Hogeschool Brussel, is wat de auteur van dit bericht doet een duidelijke inbreuk op het auteursrecht, dat de maker van de foto beschermt. Omdat het om een selfie gaat, is dat in dit geval Pierards zelf.

'Bovendien is het is een inbreuk op het recht op afbeelding, ook portretrecht genoemd, dat de persoon op de foto beschermt. En natuurlijk is het ook een zuivere inbreuk van de privacy van Yasmine Pierards', zegt Dobbelaere-Welvaert.

'Het is niet omdat de dame bekend is van tv dat zij geen portretrecht of privacy meer zou hebben. Politici of bekende personen kunnen zich moeilijk verweren tegen foto's die bijvoorbeeld gemaakt zijn in het parlement of in een tv-studio, maar in dit geval gaat het om een 'intieme' foto die absoluut niet tot doel had om te worden misbruikt. Het feit dat Pierards de foto deelde op Instagram speelt daarbij geen rol.'

Voor de schending van het auteursrecht zou Pierards volgens Dobbelaere-Welvaert een schadevergoeding kunnen vragen, en kunnen eisen dat foto en bericht worden weggehaald. 'Wat haar privacy betreft, ligt het moeilijker. De GDPR-wetgeving voorziet in straffen en boetes voor ondernemingen en overheden die onze data misbruiken, maar helaas niet voor natuurlijke personen.'

'Pierards zou wel een strafprocedure kunnen opstarten wegens laster en eerroof.' Dat de foto hier misbruikt wordt bij een manifest onwaar bericht, zal volgens Dobbelaere-Welvaert meespelen in de beoordeling van de rechter.

CONCLUSIE De vrouw op de foto bij het bericht van Gustaaf Verschraegen heet niet 'Mary' en ze is niet overleden aan 5G, zoals de auteur beweert. De foto is afkomstig van het Instagramaccount van de tv-persoonlijkheid Yasmine Pierards. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

