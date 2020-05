Meer dan 110.000 keer werd een filmpje bekeken waarin veel mensen dicht bij elkaar staan in een supermarkt, met een bijschrift dat suggereert dat de afstandsregels van de lockdown er niet worden gerespecteerd. De video dateert van begin maart, toen de lockdown nog niet was ingegaan.

Op vrijdag 22 mei plaatst een man uit Oost-Vlaanderen een video op Facebook met als bijschrift 'Aldi Antwerpen, en wij als horeca mogen niet open ... niet te begrijpen'. Het filmpje toont mensen die dicht op elkaar staan in een supermarkt. Sommige gefilmden trekken en duwen en er is rumoer te horen. De video wordt meer dan 2000 keer gedeeld en 110.000 keer bekeken. Meer dan een kwart miljoen mensen zien hem op hun tijdlijn passeren.

Sommige mensen op de video zijn kleurlingen en bepaalde vrouwen dragen een hoofddoek. Dit zijn enkele reacties van mensen die de video delen:

Volgens de persoon die de video online plaatste, zijn de beelden gemaakt in de Aldi aan het Sint-Jansplein in Antwerpen. We nemen contact op met de persdienst van Aldi. Woordvoerder Jason Sevestre bevestigt dat de beelden 'inderdaad afkomstig zijn van de winkel aan het Sint-Jansplein in de Brugstraat'.

De hamvraag is echter van wanneer de beelden dateren. De uitspraak 'wij als horeca mogen niet open' en de uploaddatum doen uitschijnen dat de beelden gefilmd zijn tijdens de lockdown.

Op de korte video zijn echter geen mondmaskers te zien, terwijl we die de laatste weken vaak zien opduiken in publieke ruimtes. Op verschillende momenten in het filmpje zien we toiletpapier opduiken.

Het hamsteren van toiletpapier was een fenomeen in het begin van de coronacrisis, midden maart. Een andere visuele aanwijzing zijn de winkelmandjes onderaan het beeld.

'Momenteel verplichten we bij Aldi het gebruik van winkelkarren om de veilige afstand van anderhalve meter te respecteren', zegt woordvoerder Sevestre. 'Die winkelmandjes zijn sinds het begin van de lockdown verwijderd uit onze winkels.'

De persdienst van de winkelketen deed, op onze vraag, uitgebreid onderzoek bij verschillende bronnen bij Aldi. Op de video is ook een medewerker van Aldi te zien, maar de persdienst kon hem niet bereiken en wil zijn privacy niet verder schenden.

Na dat intern onderzoek is woordvoerder Sevestre formeel: 'De beelden dateren met zekerheid van vóór vrijdag 13 maart, het begin van de lockdown.' De sluiting van cafés en restaurants in België vond plaats in de nacht van 13 op 14 maart. De claim over de gesloten horeca, door de persoon die de video online zette, is dus onterecht.

'Vanaf maandag 16 maart stond er een bewakingsagent aan de deur om de drukte onder controle te houden', zegt Sevestre. 'Sindsdien mogen er maximaal 25 personen tegelijkertijd in de winkel, hebben we een voorkeursroute met vloerstickers en hangen er affiches met de vraag om de nodige afstand te bewaren. In de vermelde winkel is het daardoor rustig.'

Conclusie De beelden zijn gefilmd in de Aldi bij het Sint-Jansplein, maar voor het ingaan van de lockdown. De uploaddatum en het bijschrift bij de video wekken een andere indruk en zijn daarom misleidend.

