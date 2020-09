Na de coronabesmetting van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) begonnen foto's van hem te circuleren waarop hij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aanraakt. De beelden dateren echter van 17 juni, meer dan twee maanden voor het nieuws van de besmetting.

Op 8 september komen er foto's online op Facebook van een nieuwsuitzending over de positieve coronatest van en preformateur Egbert Lachaert. Op die beelden zien we hoe Lachaert en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zonder mondmasker dicht bij elkaar staan en elkaar ook aanraken.

Op 9 september plaatst iemand dezelfde beelden nogmaals online. Telkens wordt beweerd dat de beelden dateren van die dag. In totaal worden de twee berichten 147.000 keer bekeken.

© Facebook

De beelden kunnen onmogelijk dateren van 8 én 9 september. Op 8 september werd bekend dat Egbert Lachaert positief testte op het coronavirus. Werden de beelden nadien gedraaid?

Eén van de vier foto's bevat de tekst 'Lachaert test positief op het coronavirus':

© Facebook

Het zwarte kader rond het beeld doet vermoeden dat het gaat over foto's genomen van een televisietoestel. Rechtsonder zien we het logo van de Franstalige nieuwszender LN24. We zoeken contact met de redactie van LN24, maar dat lukt niet.

Op de site van de zender vinden we de beelden met de korte aanraking tussen Lachaert en Bouchez in een videoreportage van 17 juni. Op die dag namen zij en Joachim Coens (CD&V) de leiding in de onderhandelingen voor de federale regering.

© LN24

Onderin het beeld lezen we ook dat Eddy Merckx zijn 75e verjaardag vierde. Ook dat was nieuws op 17 juni 2020. Een videoreportage van de VRT toont de drie politici met dezelfde kostuums op diezelfde 17e juni. We kunnen dus aannemen dat de beelden effectief die dag zijn gedraaid.

Na de positieve coronatest van Lachaert op 8 september lieten ook alle andere onderhandelaars en koning Filip zich testen: iedereen bleek negatief. Allen gingen ze ook in thuisquarantaine, behalve Georges-Louis Bouchez.

Wellicht ontstond de recente verwarring op sociale media doordat de persoon die de foto's nam, wiens identiteit we niet konden achterhalen, niet doorhad dat het om archiefbeelden ging die LN24 gebruikte bij een recent stuk over Lachaerts positieve coronatest.

Conclusie De beelden dateren van 17 juni, meer dan twee maanden voor de positieve coronatest van Egbert Lachaert. We beoordelen de berichten die stellen dat de beelden zijn gemaakt op 8 of 9 september daarom als onwaar.

