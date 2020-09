Op Facebook circuleert een screenshot van een tweet die wordt toegeschreven aan Marc Van Ranst. De viroloog zegt daarin dat het een bewuste keuze was om ouderen te laten sterven in woonzorgcentra. De tweet blijkt vals: hij is afkomstig van een ondertussen verwijderd nepaccount.

Op 25 augustus deelt de Facebookpagina Vlaams Nieuws een tweet die viroloog Marc Van Ranst op 10 juni zou hebben gepost. In die tweet wordt gezegd dat het een bewuste keuze was geweest om ouderen, om logistieke redenen, niet naar een ziekenhuis te brengen, maar ze te laten sterven in de woonzorgcentra.

Vlaams Nieuws, dat 1271 volgers telt, omschrijft zichzelf als 'Niet-confessionele gemeenschap' en als 'DE pagina waar je ongezouten je mening kwijt kan!'. Het bericht met de aan Van Ranst toegeschreven tweet wordt 116 keer gedeeld en bereikt zo bijna 32.000 Facebookgebruikers.

Die geloven echter niet allemaal wat ze lezen. 'Fake news' wordt in enkele reacties geopperd. 'Fake account', zegt iemand. Die laatste blijkt het bij het rechte eind te hebben. De tweet in het Facebookbericht is immers niet afkomstig van het officiële account van de bekende viroloog, '@vanranstmarc', maar van het nepaccount '@_VanRanstMarc', dat ondertussen werd opgeschort.

De Block

Dat de tweet nep is, heeft Rien Emmery, de journalist achter de Knack-rubriek Arbiter, al op 11 juni bewezen en uitgelegd op Twitter. De bewuste tweet was zogezegd een antwoord op een tweet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Op onderstaand screenshot is duidelijk te zien dat die reactie niet afkomstig is van de echte @vanranstmarc, maar van het ondertussen verdwenen nepaccount @_VanRanstMarc.

De tweet van De Block is nog steeds online terug te vinden, de nepreactie van Van Ranst is ondertussen verwijderd, net als het nepaccount, zoals blijkt uit onderstaand screenshot.

Knip- en plakwerk

'Iemand heeft een screenshot genomen van die reply op De Block en heeft er bovenaan de échte profielfoto en Twitternaam van Marc Van Ranst opgeplakt', concludeert Emmery. Wie dat heeft gedaan is niet duidelijk.

Ook Marc Van Ranst zelf legde op 11 juni op Facebook uit dat het om een valse tweet ging. Toch blijft die ondertussen circuleren, nu weer op Facebook.

CONCLUSIE Dat viroloog Marc Van Ranst zou hebben getweet dat het een keuze was om ouderen te laten sterven in woonzorgcentra, klopt niet. Die tweet was afkomstig van een nepaccount. Iemand nam een screenshot van de valse tweet en plakte er de echte profielfoto en Twitternaam van Marc Van Ranst op. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

