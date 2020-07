Volgens een Facebookbericht dat viraal gaat, zouden autodieven een nieuwe truc met een plastic fles hebben bedacht. De politie heeft geen weet van diefstallen volgens die 'nieuwe' methode. Het blijkt te gaan om een hoax die jaren geleden al de ronde deed op sociale media in Frankrijk en de V.S.

Volgens een vaak gedeeld Facebookbericht hebben autodieven een nieuwe truc gevonden: ze stoppen een plastic fles tussen een voorwiel en de carrosserie van een geparkeerde auto. Wanneer de nietsvermoedende chauffeur vertrekt, wordt de fles geplet en schrikt de chauffeur van het vreemde geluid dat daarbij ontstaat. De bestuurder stapt dan uit om te zien wat er aan de hand is en dieven maken van de gelegenheid gebruik om de auto te stelen.

© Facebook

Het bericht wordt op grote schaal gedeeld. Maar liefst 883.000 Facebookgebruikers kregen de waarschuwing al op hun tijdlijn te zien. Volgens de auteur van bericht zou het gaan om een 'politionele waarschuwing'.

We vragen in een mail aan de Federale Politie of zij ooit een dergelijke waarschuwing hebben verspreid, maar daar valt men uit de lucht. 'Ik heb het aan de bevoegde dienst gevraagd maar zij hebben geen weet van die modus operandi. Ik stel u voor om contact met een lokale politie daarover op te nemen', antwoordt Jonathan Pfund van de persdienst.

De auteur van het Facebookbericht woont in Ingelmunster, een West-Vlaamse gemeente die valt onder de lokale politiezone Midow. Commissaris en waarnemend korpschef Boudewijn Bartsoen zegt aan de telefoon dat zijn zone nooit een dergelijke waarschuwing heeft verspreid, en dat hij nooit heeft gehoord van autodiefstallen die op die manier zouden zijn gebeurd.

Waar komt dit bericht dan vandaan? Uit een zoekopdracht op het web leren we dat het al eerder op sociale media werd verspreid én weerlegd in andere landen. De Franse website 20minutes bestempelde de claim dat de politie zou waarschuwen voor dit soort autodiefstallen in december 2017 al als fake news.

De Amerikaanse factcheckers van Snopes kwamen al in februari 2018 tot dezelfde conclusie. Het Nederlandstalige Facebookbericht blijkt trouwens een vrij letterlijke vertaling van de Engelstalige post die Snopes toen factcheckte, en de afbeelding bij de post van de man uit Ingelmunster is ook dezelfde.

CONCLUSIE Dat carjackers plastic flessen tussen autowielen zouden steken om auto's te kunnen stelen, is onwaar. Noch de federale politie, noch de lokale politie heeft weet van autodiefstallen die volgens die methode zouden zijn gepleegd. Het blijkt te gaan om een oude hoax uit het buitenland die eerder al door factcheckers werd ontkracht.

BRONNEN Facebook (10 juli 2020) 20minutes (7 december 2017) Snopes (7 februari 2018) Mailverkeer met Jonathan Pfund op 20 juli 2020 Telefoongesprek met Boudewijn Bartsoen op 20 juli 2020

