Dat lazen we onlangs in de krant De Zondag. Maar klopt dat wel?

'Hoe vaak en wanneer je het best een douche neemt, dat hangt van jouw huidtype af', zo lazen we in De Zondag. Wie een droge huid of droog haar heeft, krijgt het advies om 's avonds te douchen. 'Zo verwijder je huidschilfers en kan je jouw huid extra hydrateren met een bodylotion die je 's nachts laat inwerken.'

Dit soort berichten duikt regelmatig op. Zo verscheen op de website van Radio 2 een soortgelijke boodschap: 'Een douchebeurt 's ochtends kan je droge huid net aantasten.' Mensen met een vette huid krijgen daar de tip om 's ochtends te douchen: 'Olie en talg kunnen zich in de loop van de nacht op je huid opstapelen. Een warme douche is ideaal om je poriën vrij te maken.'

Als we dermatoloog Thomas Maselis opbellen, is hij klaar en duidelijk. 'Of je nu 's ochtends, 's middags of 's avonds doucht, heeft totaal geen belang. Als je een huid onder de microscoop bekijkt, dan zie je verschillende lagen cellen die zich voortdurend delen. De bovenste laag, de hoornlaag, bestaat uit platte cellen die aan elkaar kleven. Dat proces vindt plaats dankzij een eiwit: filaggrine. Je kunt het vergelijken met dakpannen die aan elkaar kleven met een soort silicone, wat de opperhuid relatief ondoordringbaar maakt voor water.'

'Mensen met een droge huid hebben minder filaggrine: als zij een bad of douche nemen, gaat er veel vocht naar binnen en verliezen ze veel zouten. Zodra ze uit het water komen, verdampt al dat vocht weer en wordt hun huid nog droger. Voor hen is het belangrijk om het aantal douches - en zeker baden - te beperken. Bovendien zijn die het best lauw, kort en met een doucheolie. En onmiddellijk nadien moeten ze zich insmeren met een hydraterende crème, bij voorkeur op basis van ureum.'

Ook de stelling dat mensen met een vette huid zich beter 's ochtends douchen, omdat olie en talg zich 's nachts zouden opstapelen, is volgens dokter Maselis onzin. 'Dat is ingegeven door de cosmetica-industrie: zij vinden hun eigen producten beter dan huidsmeer. Maar geen enkele crème kan daaraan tippen. Die talg zorgt er net voor dat de huid goed gehydrateerd blijft.'

Dokter Samira Baharlou, kliniekhoofd Dermatologie in het UZ Brussel, treedt haar collega bij. 'Wij raden iedereen - zeker mensen met een droge huid - aan om korte, lauwe douches te nemen. Dat hoeft zeker niet dagelijks, ook niet als je een vette huid hebt. Hoe vaker je die wast, hoe vetter ze wordt, want je stimuleert de talgproductie.'

Ze onderstreept wel het belang van huidvriendelijke producten. 'Kies geen agressieve detergenten die hevig schuimen en zwaar geparfumeerd zijn, maar voor milde doucheolie. Het klopt dat een te warme douche of agressieve producten de huidbarrière kunnen beschadigen. Maar of dat nu 's avonds of 's ochtends gebeurt, maakt niets uit. 's Nachts wordt de huid weliswaar minder blootgesteld aan invloeden van buitenaf, maar overdag draag je kledij, die de huid voldoende beschermt.'

Ten slotte legden we de kwestie voor aan dokter An Vandepitte, dermatoloog in het Ziekenhuis Oost-Limburg. 'Dat mensen met een droge huid 's avonds moeten douchen, is totale onzin. Huidschilfers verwijderen, zoals in het artikel staat, is ook niet nodig. Het enige voordeel van 's avonds douchen is van praktische aard: dan hebben de meeste mensen meer tijd om zich nadien uitgebreid in te smeren met hydraterende crème.'

'Naast de tips die mijn collega's al gaven, kan ik alleen nog adviseren om geen washandjes te gebruiken - die bevatten vaak bacteriën en zijn te ruw voor een droge huid. En na het douchen kun je de huid beter met een handdoek droog deppen, in plaats van wrijven.'

Conclusie Elke dermatoloog die we consulteerden, bevestigde dat het voor de huid niet uitmaakt op welk moment van de dag u doucht. Knack beoordeelt deze stelling dus als onwaar.

