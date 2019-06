Dat zei Hans Goossens, directeur-generaal van de Watergroep, onlangs in De Tijd, maar klopt dat wel?

'De Watergroep verwacht geen aanvoerproblemen bij een nieuwe droge zomer. Toch roept de grootste Vlaamse watermaatschappij burgers op minder drinkwater te verspillen', lazen we onlangs in De Tijd. 'Een gazon sproeien heeft geen enkele zin, of het nu warm is of niet', zei Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. 'Misschien ziet het gras wat groener. Maar als het later regent, komt de kleur toch terug.'

'Gras sproeien heeft geen enkele zin', luidde de citaatkop . Hoezo?

'Onze directeur-generaal heeft dat inderdaad gezegd in de marge van het persmoment', zegt woordvoerster Kathleen De Schepper van De Watergroep. 'Hij bedoelde dat een volgroeid gazon - zelfs bij een droge zomer zoals vorig jaar - zich achteraf gewoon herstelt, en dat je daar dus geen leidingwater aan mag verspillen.' Heeft sproeien dan 'geen enkele zin'?

Professor Dirk Reheul, bio-ingenieur en voorzitter van de vakgroep Plant en Gewas aan de UGent, heeft 35 jaar ervaring met het telen van grassen en creëren van nieuwe rassen.

'Of sproeien voorts zin heeft, hangt af van wat je wilt. Hou je van floristische diversiteit in je gazon dan kun je het sproeien gerust achterwege laten. Na de droogte wordt in de regel alles weer groen. Wil je evenwel een egaal en spreekwoordelijk Engels siergazon, dan kan dat bij droogte niet zonder sproeien.'

Wil je toch sproeien? Doe het dan bij voorkeur met opgevangen regenwater.

De bladeren en bladscheden van het gras verbruinen. 'Bij de ene grassoort sneller dan bij de andere', zegt Reheul. 'Alleen wanneer de droogte en hitte lang duurt - zoals in 2018 - gaan sommige groeipunten die dicht bij de grond zitten, dood. Sterven de groeipunten niet, dan kunnen de planten recupereren bij de volgende neerslagronde.'

'Veralgemenen kun je niet, maar vaak zijn de mooiste en fijnere soorten het gevoeligst', zegt hij. 'Vorig jaar zijn er grassen gestorven. Had de droogte geen twee maanden geduurd maar slechts drie à vier weken, dan hadden die grassen het wél overleefd.'

Hoe frequenter en korter je maait, hoe sneller gras verdort. 'Het wortelt dan minder diep. Daardoor kan het gras geen water halen uit diepere lagen in de grond en is het extra kwetsbaar.'

Gras is taai en aangepast aan klimaten met een uitgesproken droog seizoen, beklemtoont professor bodem- en waterbeheer Jan Diels (KU Leuven). 'Je vindt het typisch in savannes en steppes. Doordat grassoorten hun energie vooral ondergronds opslaan, en doordat hun groeipunt aan het bodemoppervlak zit, zijn ze beschermd tegen grazers, maaiers en droogte.'

Maar wie een natuurlijke pelouse wil zo homogeen als kunstgras, kan bij aanhoudende droogte dus niet zonder kunstmatige beregening. 'De biodiversiteit van een gazon dat enkel onderhouden wordt op het natuurlijke ritme van de neerslag - dus zonder sproeien - is tientallen keren groter', zegt professor en bio-ingenieur Roeland Samson (UAntwerpen). 'Wil je toch sproeien? Doe het dan bij voorkeur met opgevangen regenwater.'

Daartoe heb je behoorlijk wat nodig. Een raisonnabele dosis volgens Dirk Reheul is wekelijks tien liter water per vierkante meter. 'Voor een gazon van honderd vierkante meter betekent dat duizend liter per week.'

Conclusie Knack beoordeelt de claim als grotendeels onwaar wegens te fors. Hij bevat een grond van waarheid, maar gaat niet op voor wie bij aanhoudende droogte een permanent groene grasmat wil.