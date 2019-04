Dat lazen we onlangs in de gratis krant Metro. Maar klopt dat wel?

'Geen liefdesepos is zo bekend als Belle & het Beest, waarbij de schoonheid valt voor de lelijkaard. Volgens wetenschappers is dat zo gek niet. Vrouwen worden er zelfs gelukkiger door', lazen we begin deze maand in Metro. In de krant wordt verwezen naar een onderzoek van Florida State University dat in januari 2017 verscheen in het tijdschrift Body Image. Wanneer we dat onderzoek onder de loep nemen, blijkt het vooral te gaan over de drang om gewicht te verliezen: 113 pasgetrouwde koppels kregen een score op hun uiterlijk en moesten vragenlijsten invullen over hun verlangen om slanker te zijn. Wat bleek? Vrouwen die minder aantrekkelijk zijn dan hun man, voelen meer behoefte om te diëten.

...