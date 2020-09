Op Facebook circuleert reclame voor een site die waarschuwt voor wereldoverheersing in het kader van de coronacrisis. Die advertentie gebruikt een vermeende uitspraak van Hermann Göring. We konden deze uitspraak echter nergens terugvinden.

De website stopworldcontrol.com bereikte via sociale media al 1,4 miljoen mensen, zo blijkt uit een analyse met CrowdTangle. Op de site staat een theorie in het Engels en het Nederlands over wereldoverheersing met verwijzingen naar de coronacrisis.

Op Facebook maakt de eigenaar van de site reclame met een historische referentie. Een Engelstalige versie van de advertentie wordt 373 keer gedeeld.

© Facebook

Volgens het bericht zou Hermann Göring tijdens het proces in Nürnberg de volgende uitspraak gedaan hebben: 'Het enige wat een regering nodig heeft om mensen in slaven te veranderen is angst. Als je iets kunt vinden om hen bang te maken, kun je hen alles laten doen wat je wilt.' We contacteren de man die de advertentie plaatst met de vraag wat zijn bron is, maar onze vraag blijft onbeantwoord.

Hermann Göring was een van de prominente figuren van de Duitse nazipartij NSDAP, opperbevelhebber van de de luchtmacht en een van de grondleggers van nazi-Duitsland. Hij werd in het proces van Nürnberg in 1946 veroordeeld tot ophanging als oorlogsmisdadiger. Voor de executie kon plaatsvinden, vergiftigde hij zichzelf.

Göring stond dus effectief terecht in Nürnberg en dat was ongeveer 75 jaar geleden, maar deed hij ook deze uitspraak over de rol van angst 'om mensen in slaven te veranderen'?

Op sites waarop quotes van bekende figuren worden verzameld zoeken we naar de uitspraak. Op wikiquote en inspiringquotes vinden we geen vertaalde uitspraak van hem terug met daarin de woorden 'fear' of 'slaves'. Moest Göring effectief een dergelijke heldere uitspraak over het naziregime hebben gedaan, dan zou het waarschijnlijk zijn dat we die hier terugvinden.

Het proces tegen nazi-oorlogsmisdadigers in Nürnberg is goed gedocumenteerd. In 42 volumes werd alles wat gezegd werd tijdens het proces bewaard voor het nageslacht. Als we in het Duits naar de bewuste uitspraak zoeken, dan blijkt die niet te vinden. Ook in een Engelse vertaling van het verslag van het Nürnberg-tribunaal vinden we de bewuste quote niet terug.

Bewijzen dat iets niet werd gezegd, is eigenlijk onmogelijk. Het kan bijvoorbeeld dat Göring deze uitspraak toch deed, maar dat die niet in de notulen terechtkwam. Verschillende wetenschappers van het Institut für Zeitgeschichte, die gespecialiseerd zijn in het nationaal-socialisme, achten die kans echter onwaarschijnlijk. Volgens hen strookt het niet met Görings wereldbeeld en zijn gebruikelijke manier van praten.

Conclusie De uitspraak die Hermann Göring zou gedaan hebben op het proces van Nürnberg valt nergens terug te vinden. Nochtans werd dat tribunaal grondig gedocumenteerd. Bij gebrek aan enig bewijs dat Göring deze uitspraak deed in Nürnberg, beoordelen we het feit dat Göring deze uitspraak toen deed als onwaar. Het gaat meer dan waarschijnlijk om een verzonnen citaat

.

De website stopworldcontrol.com bereikte via sociale media al 1,4 miljoen mensen, zo blijkt uit een analyse met CrowdTangle. Op de site staat een theorie in het Engels en het Nederlands over wereldoverheersing met verwijzingen naar de coronacrisis. Op Facebook maakt de eigenaar van de site reclame met een historische referentie. Een Engelstalige versie van de advertentie wordt 373 keer gedeeld.Volgens het bericht zou Hermann Göring tijdens het proces in Nürnberg de volgende uitspraak gedaan hebben: 'Het enige wat een regering nodig heeft om mensen in slaven te veranderen is angst. Als je iets kunt vinden om hen bang te maken, kun je hen alles laten doen wat je wilt.' We contacteren de man die de advertentie plaatst met de vraag wat zijn bron is, maar onze vraag blijft onbeantwoord.Hermann Göring was een van de prominente figuren van de Duitse nazipartij NSDAP, opperbevelhebber van de de luchtmacht en een van de grondleggers van nazi-Duitsland. Hij werd in het proces van Nürnberg in 1946 veroordeeld tot ophanging als oorlogsmisdadiger. Voor de executie kon plaatsvinden, vergiftigde hij zichzelf. Göring stond dus effectief terecht in Nürnberg en dat was ongeveer 75 jaar geleden, maar deed hij ook deze uitspraak over de rol van angst 'om mensen in slaven te veranderen'?Op sites waarop quotes van bekende figuren worden verzameld zoeken we naar de uitspraak. Op wikiquote en inspiringquotes vinden we geen vertaalde uitspraak van hem terug met daarin de woorden 'fear' of 'slaves'. Moest Göring effectief een dergelijke heldere uitspraak over het naziregime hebben gedaan, dan zou het waarschijnlijk zijn dat we die hier terugvinden.Het proces tegen nazi-oorlogsmisdadigers in Nürnberg is goed gedocumenteerd. In 42 volumes werd alles wat gezegd werd tijdens het proces bewaard voor het nageslacht. Als we in het Duits naar de bewuste uitspraak zoeken, dan blijkt die niet te vinden. Ook in een Engelse vertaling van het verslag van het Nürnberg-tribunaal vinden we de bewuste quote niet terug. Bewijzen dat iets niet werd gezegd, is eigenlijk onmogelijk. Het kan bijvoorbeeld dat Göring deze uitspraak toch deed, maar dat die niet in de notulen terechtkwam. Verschillende wetenschappers van het Institut für Zeitgeschichte, die gespecialiseerd zijn in het nationaal-socialisme, achten die kans echter onwaarschijnlijk. Volgens hen strookt het niet met Görings wereldbeeld en zijn gebruikelijke manier van praten. .