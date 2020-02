Dat lazen we onlangs in de gratis krant Metro. Maar klopt dat wel?

Cannabis kan het leven tussen de lakens heel wat aangenamer maken, zo lazen we in Metro. De krant verwijst naar onderzoek van de Amerikaanse universiteit van Saint Louis, dat verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Sexual Medicine. Daaruit zou blijken dat er een directe link is 'tussen het (gematigd) gebruik van cannabis voor de seks enerzijds en een significante stijging van de seksuele opwinding en de intensiteit van het orgasme anderzijds'. Op de website van het tijdschrift vinden we het onderzoek terug: 'The Relationship between Marijuana Use Prior to Sex and Sexual Function in Women'. Vrouwelijke bezoekers van een gynaecologische praktijk kregen een vragenlijst die ze anoniem konden invullen. Er namen 373 vrouwen deel. 34 procent (127 vrouwen) gaf aan dat ze al cannabis hadden gebruikt voor de seks. Binnen die groep zei 68,5 procent dat dit hun totale seksuele beleving beter maakte, 60,6 procent merkte een stijging in seksuele drang en 52,8 procent zag het aantal bevredigende orgasmes toenemen.

Het verwachtingseffect speelt ook mee: als je dénkt dat cannabis je seksleven kan opkrikken, is dat vaak ook zo. Wim Slabbinck, klinisch seksuoloog

Professor toxicologie Christophe Stove (UGent) schrikt niet van deze resultaten. 'Uit een overzichtsartikel komen soortgelijke effecten naar voren. Ze zijn te verklaren door het chemische effect van cannabis: dat werkt zoals bepaalde neurotransmitters in onze hersenen, de endocannabinoïden. Die interageren met tal van andere neurotransmitters, zoals dopamine en serotonine. Dat samenspel kan inderdaad leiden tot positieve effecten op het seksuele leven, al weten we nog niet hoe dat precies in elkaar zit.' Stove heeft wel een belangrijke kanttekening. 'Uit verschillende studies blijkt dat die positieve effecten alleen gelden bij recreationeel gebruik van cannabis. Bij hoge dosissen zijn de effecten op het seksleven veeleer negatief.'

Ook Jan Tytgat, professor toxicologie aan de KU Leuven, is niet verbaasd. 'We bestuderen cannabisreceptoren en we weten dat ze andere systemen en neurotransmitters in het brein moduleren, zoals dopamine. Maar cannabinoïden kunnen bijvoorbeeld ook inwerken op de pijnreceptoren (TRP's), wat verklaart dat vrouwen die cannabis gebruiken voor de seks minder pijn voelen tijdens het vrijen. Bovendien kan er een hormonale invloed zijn: het gebruik van cannabis kan het testosterongehalte in ons lichaam veranderen. En verhoogd testosteron kan een verklaring zijn voor meer seksuele drang.'

'Die resultaten liggen inderdaad in de lijn der verwachtingen', zegt klinisch seksuoloog Wim Slabbinck. 'Uit een overzichtsartikel dat focust op onderzoek bij mannen blijkt dat cannabis ook bij hen een positieve invloed heeft op de seksuele beleving: 70 tot 85 procent van de gebruikers rapporteert meer seksueel plezier, 55 tot 70 procent heeft het over meer prikkels tijdens het orgasme en 25 tot 40 procent geeft aan langer te kunnen vrijen. Al kan dat laatste ook te maken hebben met het feit dat cannabis de tijdservaring soms beïnvloedt. En ook het verwachtingseffect speelt mee: als je dénkt dat cannabis je seksleven kan opkrikken, is dat vaak ook zo.' Maar het effect valt wel logisch te verklaren, zegt Slabbinck. 'Cannabis verhoogt de zintuiglijke prikkels en brengt mensen tot rust. Al is er ook een groep die het omgekeerde meldt: sommige gebruikers worden van cannabis net angstig.'

Conclusie In verschillende onderzoeken geven cannabisgebruikers aan dat de drug een positief effect heeft op hun seksleven. Maar die ervaringen kunnen sterk verschillen en worden niet objectief aangetoond. Knack beoordeelt de stelling dus als grotendeels waar.

