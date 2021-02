Voor de tweede keer sinds 2019 is de factcheck-rubriek van Knack erkend door het International Fact-Checking Network (IFCN).

Het IFCN, dat internationale netwerk van media die gespecialiseerd zijn in factchecking hanteert strenge toelatingsnormen. IFCN stelt een transparante en impactvolle werkmethode voorop.

Het doorlichtingsrapport voor 2020 was lovend over Knacks factchecks: 'Precies, relevant en up to date. Knack heeft een heldere schrijfstijl, gebaseerd op veelal webbronnen, goed gedocumenteerd, leesbaar en relevant.'

Door deze hernieuwing van de IFCN-erkenning kan Knack ook zijn samenwerking met Facebook voortzetten. Sinds mei 2020 factchecken twee Knack-journalisten berichten op dat sociale netwerk. Indien zij misinformatie opsporen, dan wordt daarover bericht op knack.be/factcheck en worden de foutieve berichten op Facebook voorzien van een label. De Facebookgebruiker vindt zo makkelijk de weg naar de correcte informatie.

Vacature

Om op dit elan voort te gaan, wordt het factcheck-team van Knack vanaf volgende maand nog versterkt. We zoeken een journalist(e) die gewapend met vakmanschap, accuratesse en een brede achtergrondkennis mee nepnieuws uit de wereld helpt. Interesse? Stuur voor 15 februari een briefje en je cv naar factcheck@knack.be.

