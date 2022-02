Volgens Facebookberichten zou profvoetballer Alex Apolinario onlangs zijn overleden, en zou zijn dood te maken hebben met een coronavaccin. Dat klopt niet. Apolinario overleed al in januari 2021, en de speler was nog niet gevaccineerd tegen covid-19.

Op 14 januari plaatst een man onderstaande Facebookpost (hier gearchiveerd).

De post bevat zes foto's. De eerste is een screenshot van de Facebookpagina 'Wakkere Belgen' (8100 leden) die een artikel van de website Frontnieuws (hier gearchiveerd) deelt in een Facebookpost (hier gearchiveerd).

In het artikel, dat van 13 januari 2022 dateert, brengt Frontnieuws verslag uit van de dood van de Braziliaanse voetballer Alex Apolinario. Het artikel doet uitschijnen dat het om een recente gebeurtenis gaat, terwijl de jonge voetballer al overleden is op 7 januari 2021.

De tweede en de derde foto zijn screenshots uit hetzelfde artikel van Frontnieuws. Foto's 4, 5 en 6 zijn screenshots uit de video die bij het artikel stond. Die video werd gemaakt tijdens de match van zijn ploeg FC Alverca tegen UFC Almeirim op 3 januari 2021. Tijdens die match kreeg Apolinario een hartstilstand. Hij zakte op het veld in elkaar en werd vier dagen later hersendood verklaard. Dat meldde de Portugese club FC Alverca, waarvoor hij speelde, op Twitter en op Instagram.

In het bijschrift bij de foto's insinueert de auteur van het Facebookbericht dat de dood van de voetballer te maken heeft met de coronavaccins, en ook hij laat uitschijnen dat het om een recent overlijden gaat. Ook in het bericht van Wakkere Belgen wordt - met emoji's van spuiten - geïnsinueerd dat er een verband zou zijn met de vaccins.

Dat Apolinario's dood iets met een vaccin tegen covid-19 te maken had, klopt niet. Op het moment dat de jonge Braziliaan overleed, kwam hij nog niet in aanmerking voor een prik tegen covid-19.

Apolinario voetbalde en woonde in Portugal. De eerste coronaprik in dat land werd op 27 december 2020 gezet. In januari 2021 kwamen mensen boven de 50 jaar met ernstige onderliggende aandoeningen, zorgpersoneel en inwoners van woonzorgcentra in aanmerking. Pas rond de zomer kwamen de jongere leeftijdsgroepen in Portugal aan de beurt.

Apolinario speelde in Portugal voor FC Alverca. Die club heeft onlangs nog bevestigd aan de factcheckers van Reuters dat er in Portugal nog geen coronavaccins beschikbaar waren voor de leeftijdsgroep van Apolinario op het moment dat de jongeman overleed.

Gezondheidsproblemen en plotse overlijdens van topsporters en andere bekende mensen worden de laatste tijd op sociale media wel vaker onterecht of zonder enig bewijs met de coronavaccins in verband gebracht.

Conclusie Volgens Facebookberichten zou de Brazilaanse profvoetballer Alex Apolinario onlangs zijn overleden, en zou zijn dood te maken hebben met een coronavaccin. Dat klopt niet. Alex Apolinario overleed al in januari 2021, en de speler was nog niet gevaccineerd tegen covid-19. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

