Op Facebook circuleert een video van politieagenten die 'in de metro van Parijs' hardhandig optreden tegen 'Marokkaanse jongeren zonder masker'. Beide veronderstellingen zijn onjuist. De video toont een arrestatie van potentiële voetbalhooligans, en de gebeurtenissen spelen zich in Boekarest af.

Op 13 november plaatst een man een video op Facebook waarin politieagenten jongeren hardhandig uit een metro sleuren en op de grond gooien. Enkele jongeren worden door de agenten ook met een matrak geslagen.

Volgens de Facebookgebruiker gaat het over 'Marokkaanse jongeren zonder masker, die medereizigers bespuugden'. De video wordt 765 keer gedeeld. Meer dan 100.000 mensen zien hem op hun tijdlijn passeren.

Wanneer we op Facebook zoeken naar video's met als zoektermen 'Marokkaanse jongeren' komen we uit bij nog verschillende uploads van de video.

In verschillende reacties wordt het hardhandige politieoptreden 'bij onze buren' toegejuicht.

We onderzoeken de oorsprong van de beelden.

In eerste instantie valt op dat er geen Frans wordt gesproken. Komen de beelden wel echt uit Parijs?

Wanneer we een screenshot bij Google Afbeeldingen uploaden komen we uit bij een artikel op de Roemeense site bihon.ro.

Het artikel van 2 oktober 2020 gaat over de arrestatie van voetbalsupporters naar aanleiding van de match tussen Dinamo Boekarest en stadsrivaal Steaua Boekarest. In dat artikel is ook een videofilmpje verwerkt dat op Facebook is gepost. Die video toont dezelfde beelden, maar dan in hogere kwaliteit. Hij duurt ook ruim een minuut langer.

Op 2 oktober was er inderdaad een voetbalderby in Boekarest. De beelden zouden afkomstig zijn uit het metrostation Stefan cel Mare. Dat klinkt plausibel want de wedstrijd vond plaats in het vlakbij gelegen stadion van thuisploeg Dinamo.

Roemeense journalisten van AFP bekeken de video en hoorden de agenten roepen: "opriti!" (stop), "iesiti afara" (eruit), "hai, hai" (komaan), "jos" (neer), "culcat" (op de grond) and "pune-le catuse" (handboei ze).

Kunnen we aan de hand van de beelden bewijzen dat ze in dat metrostation in Boekarest zijn gefilmd?

De langere versie van de video toont ook beelden die vanuit een metrostel zijn gemaakt. Wanneer de camera weg zwenkt van de scène zien we in de metro een logo op de grond geplakt (rechts). Op de site van de openbaar vervoersmaatschappij Metorex, die de metro in de Roemeense hoofdstad uitbaat, vinden we een video met hetzelfde logo (links). Het blijkt te gaan om een symbool dat tot social distancing aanmaant.

De beelden zijn dus wellicht gemaakt in een Roemeense metro. Zijn we ook zeker dat het gaat over het metrostation vlakbij het stadion van Dinamo? We vinden een foto van dat metrostation op de sociaalnetwerksite Foursquare (links) en vergelijken die met een screenshot uit de video (rechts).

Het type metro en de tegels komen overeen. Ook een bord dat aangeeft over welke metrolijn het gaat (paars kader) komt overeen.

De video is dus wellicht opgenomen in metrostation Stefan cel Mare vlakbij het voetbalstadion van Dinamo. De Roemeense sportkrant Gazeta Sporturilor schreef over het incident en bevestigt dat het plaatsvond in het metrostation Stefan cel Mare. Dertig mensen werden aangehouden.

De politie van Boekarest reageerde op Facebook ook op het voorval: 'Door hen te arresteren hebben we gewelddadige acties kunnen voorkomen.' Het bericht bevat ook foto's van wapens die in beslag werden genomen.

De arrestatie had dus niets te maken met een spuugincident of met het niet naleven van de coronamaatregelen. Nergens wordt melding gemaakt van Marokkaanse jongeren die geen mondmasker droegen.

Conclusie De veelgedeelde video toont geen arrestatie 'in de metro van Parijs waar meerdere Marokkaanse jongeren zonder masker medereizigers bespuugden'. Die informatie is onwaar. De beelden dateren van 2 oktober, ze zijn gemaakt in Boekarest en ze tonen de arrestatie van potentiële voetbalhooligans bij wie wapens werden aangetroffen.

