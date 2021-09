Volgens een Facebookbericht zou Stad Gent aanbieders van studentenkamers verplichten om parkeerplaatsen te voorzien voor de auto's van die studenten. Het tegendeel is waar: in het bouwreglement van de stad staat dat parkeervoorzieningen voor kotstudenten niet toegelaten zijn.

Op 27 september post de Facebookpagina 'Gent Wake Up' onderstaand bericht. De pagina telt meer dan 7000 volgers en omschrijft zichzelf als 'een beweging van niet-partijgebonden burgers, leden en sympathisanten, in opmars voor burgerdemocratie, deskundig bestuur en transparantie'.

'Duizenden studenten komen zondagavond met hun auto naar hun kot in Gent. Enorme files. Waarom verplicht Gent de talrijke studentenhomes zoals Upkot om parkings te bouwen?' vraagt de auteur van het bericht zich af. Eronder staat een foto van de Gentse kleine ring met druk verkeer.

Klopt het dat Stad Gent 'studentenhomes zoals Upkot' verplicht om parking te bouwen? We surfen naar de website van Upkot. Het bedrijf heeft een tiental gebouwen met studentenkamers in Gent, maar bij geen van die locaties vinden we informatie over parkeerplaatsen voor auto's.

Nele Van Damme, co-ceo van Upgrade Estate, het moederbedrijf van Upkot, bevestigt aan de telefoon dat bij geen enkel Upkot-project in Gent parkeerplaats is voorzien voor auto's van studenten. 'Stad Gent verplicht ons daar niet toe. Wel integendeel, het is zelfs verboden om een autoparking te bouwen voor de studenten.'

Er is volgens Van Damme trouwens bitter weinig vraag naar parkeerplaatsen. 'Het gebeurt heel zelden dat we die vraag krijgen. Ik schat dat er per locatie maar een paar studenten zijn die met de auto naar Gent komen. Wij zijn ook actief in Brugge. Daar zijn we verplicht om parkeerplaatsen te voorzien, en we krijgen die amper verhuurd.'

Ook Dirk Bogaert, woordvoerder van de Gentse schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Internationale Solidariteit Tine Heyse (Groen) bevestigt dat Upkot geen autoparkings voor studenten mag bouwen. 'Het algemeen bouwreglement van Stad Gent verbiedt dat expliciet', zegt hij aan de telefoon. De toelichting (pagina 69) is duidelijk: 'Er wordt bewust voor gekozen om geen parkeervoorzieningen toe te laten voor deze accommodaties. Aangezien deze units bedoeld zijn voor kotstudenten die er hoofdzakelijk tijdens de week verblijven en zich in de stad vooral met de fiets, te voet of het openbaar vervoer (moeten) verplaatsen, wordt autogebruik er niet gestimuleerd. Het voorzien van parkeerplaatsen geeft een fout signaal aan de studenten.'

Conclusie Volgens een Facebookbericht zou Stad Gent aanbieders van studentenkamers verplichten om parkeerplaatsen te voorzien voor de auto's van die studenten. Dat klopt niet: in het bouwreglement van de stad staat dat parkeervoorzieningen voor kotstudenten niet toegelaten zijn. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

