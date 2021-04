In een artikel in het online magazine Clint wordt beweerd dat je door sperma te drinken de ontwikkeling van je spiermassa bevordert. Volgens endocrinologen houdt die bewering geen steek.

Op 19 april publiceert het online magazine Clint.be een artikel over de Amerikaanse YouTube-ster en bodybuilder Connor Murphy die sperma zou drinken om zijn spiermassa sneller te doen ontwikkelen. Het artikel wordt zo'n 600.000 keer gezien op Facebook en wordt uitgebreid becommentarieerd.

© Youtube

Clint haalt zijn informatie uit een YouTube-clip van Murphy die hij op 22 maart postte. Daarin omschrijft de bodybuilder uit Texas sperma als een 'godendrank' die vol zit met spermidine, oxytocine en testosteron. Door die stoffen zou je sneller spieren opbouwen, in het algemeen beter functioneren en zelfs langer leven, volgens Murphy. Hij heeft het goedje dan ook toegevoegd aan zijn dieet.

Samenstelling sperma

Bevordert het drinken van sperma het opbouwen van spiermassa? We nemen contact op met professor Guy T'Sjoen, diensthoofd dienst endocrinologie en stofwisselingsziekten bij het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij stuurt ons een studie uit 2013, waarin de verschillende bestanddelen van sperma staan beschreven. T'Sjoen: 'Sperma heeft veel bestanddelen, maar een superfood valt het niet te noemen. Er zit wat glucose en fructose in, naast nog andere diverse vitaminen en mineralen, zoals zink. Maar een grote proteïnebron om spieren te kweken, is het niet.'

Volgens T'Sjoen bedraagt de gemiddelde zaadlozing 252 microgram of zo'n vijf milliliter. 'Die hoeveelheid hangt af van leeftijd, onthouding en opwinding. Bekers gaan we er dus niet van drinken. En je riskeert er ook seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) mee', voegt T'Sjoen fijntjes toe.

Testosteron

Wat dan met de bewering dat je je testosteronniveau verhoogt door sperma in te slikken, en dat je je levensduur kunt verlengen door spermidine in te nemen?

Professor Frank Comhaire (Fertiliteitscentrum AZ Jan Palfijn), specialist in andrologie (de leer van de mannelijke voortplanting nvdr.), is kort en bondig: 'Zulke beweringen zijn volstrekte nonsens.'

'Als je sperma inslikt, worden bestanddelen zoals testosteron onmiddellijk afgebroken door het maagzuur. Om die reden kun je testosteron alleen toedienen via de huid: met een gel die je op de huid smeert, of met een inspuiting.'

CONCLUSIE Hoewel sperma heel wat mineralen en vitaminen bevat, doet de vloeistof volgens specialisten in de hormonenleer de spiermassa niet aangroeien. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.

Op 19 april publiceert het online magazine Clint.be een artikel over de Amerikaanse YouTube-ster en bodybuilder Connor Murphy die sperma zou drinken om zijn spiermassa sneller te doen ontwikkelen. Het artikel wordt zo'n 600.000 keer gezien op Facebook en wordt uitgebreid becommentarieerd.Clint haalt zijn informatie uit een YouTube-clip van Murphy die hij op 22 maart postte. Daarin omschrijft de bodybuilder uit Texas sperma als een 'godendrank' die vol zit met spermidine, oxytocine en testosteron. Door die stoffen zou je sneller spieren opbouwen, in het algemeen beter functioneren en zelfs langer leven, volgens Murphy. Hij heeft het goedje dan ook toegevoegd aan zijn dieet. Bevordert het drinken van sperma het opbouwen van spiermassa? We nemen contact op met professor Guy T'Sjoen, diensthoofd dienst endocrinologie en stofwisselingsziekten bij het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij stuurt ons een studie uit 2013, waarin de verschillende bestanddelen van sperma staan beschreven. T'Sjoen: 'Sperma heeft veel bestanddelen, maar een superfood valt het niet te noemen. Er zit wat glucose en fructose in, naast nog andere diverse vitaminen en mineralen, zoals zink. Maar een grote proteïnebron om spieren te kweken, is het niet.' Volgens T'Sjoen bedraagt de gemiddelde zaadlozing 252 microgram of zo'n vijf milliliter. 'Die hoeveelheid hangt af van leeftijd, onthouding en opwinding. Bekers gaan we er dus niet van drinken. En je riskeert er ook seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) mee', voegt T'Sjoen fijntjes toe. Wat dan met de bewering dat je je testosteronniveau verhoogt door sperma in te slikken, en dat je je levensduur kunt verlengen door spermidine in te nemen? Professor Frank Comhaire (Fertiliteitscentrum AZ Jan Palfijn), specialist in andrologie (de leer van de mannelijke voortplanting nvdr.), is kort en bondig: 'Zulke beweringen zijn volstrekte nonsens.''Als je sperma inslikt, worden bestanddelen zoals testosteron onmiddellijk afgebroken door het maagzuur. Om die reden kun je testosteron alleen toedienen via de huid: met een gel die je op de huid smeert, of met een inspuiting.'