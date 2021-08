'Ze hebben angst voor liefde, want het creëert een wereld die ze niet kunnen controleren.' Die quote zou volgens online afbeeldingen afkomstig zijn uit de roman 1984 van George Orwell. Dat klopt niet. Het citaat komt niet voor in Orwells dystopische boek.

Op 8 augustus plaatste de Facebookpagina van AIwareness een afbeelding online met de tekst 'They fear love because it creates a world they can't control.' Die quote wordt toegeschreven aan de Britse auteur George Orwell en zou afkomstig zijn uit zijn boek 1984. AIwareness heeft 5500 volgers op Facebook. Dit bericht werd 24 keer gedeeld en 2300 mensen zagen het op hun tijdlijn passeren.

© Facebook

AIwareness is een project van de Nederlandse 'soulcoach' Patricia Mensink en zij heeft naar eigen zeggen als doel 'om het bewustzijn van een ieder te vergroten'. Volgens de website Hoax-wijzer verspreidt AIwareness.org echter vals nieuws.

We googelen de quote uit de afbeelding tussen aanhalingstekens om de exacte woorden in die volgorde te zoeken.

© Google

Zo blijkt dat de vermeende uitspraak van George Orwell uit zijn dystopische roman 1984 eerder deze zomer al circuleerde in verschillende berichten op Twitter. We vinden de quote ook op de citatenwebsite Quozio en op de humoristische site iFunny.

© Twitter

Op de site iFunny vinden we een haast identieke afbeelding terug als die op Facebook. De versie op iFunny kwam al op 1 juli 2021 online. Waarschijnlijk werd de afbeelding die wij onderzoeken daarvan gekopiëerd. iFunny bevat voornamelijk humoristische plaatjes en is dus niet meteen een betrouwbare bron voor literaire citaten.

© iFunny

We zoeken of we de quote, toegeschreven aan Orwell, terugvinden op meer betrouwbare sites. In een overzicht van Orwell-citaten op het lezersplatform Goodreads vinden we het citaat niet terug. Ook in een overzicht van de Britse uitgever Pan MacMillan met bekende quotes uit 1984 en Orwells andere wereldbekende boek Animal Farm, vinden we de quote niet terug.

Als we 1984 als e-book doorzoeken op de termen 'fear' en 'love' vinden we die woorden verschillende keren terug, maar nooit in het gezochte citaat. Als we de eerste drie woorden van die zin zoeken, blijken die niet samen voor te komen in Orwells boek.

© The calibre

Het vermeende citaat staat dus niet in 1984 van George Orwell. Behalve op sociale media of in online afbeeldingen wordt de quote ook nergens anders aan hem toegeschreven, voor zover we konden nagaan. Wellicht werd de quote verzonnen door grappenmakers. Valse Orwell-citaten doen wel vaker de ronde online.

Conclusie 'Ze hebben angst voor liefde, want het creëert een wereld die ze niet kunnen controleren.' is geen citaat uit de roman 1984 van George Orwell. We beoordelen de afbeelding op Facebook dan ook als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 8 augustus plaatste de Facebookpagina van AIwareness een afbeelding online met de tekst 'They fear love because it creates a world they can't control.' Die quote wordt toegeschreven aan de Britse auteur George Orwell en zou afkomstig zijn uit zijn boek 1984. AIwareness heeft 5500 volgers op Facebook. Dit bericht werd 24 keer gedeeld en 2300 mensen zagen het op hun tijdlijn passeren.AIwareness is een project van de Nederlandse 'soulcoach' Patricia Mensink en zij heeft naar eigen zeggen als doel 'om het bewustzijn van een ieder te vergroten'. Volgens de website Hoax-wijzer verspreidt AIwareness.org echter vals nieuws. We googelen de quote uit de afbeelding tussen aanhalingstekens om de exacte woorden in die volgorde te zoeken. Zo blijkt dat de vermeende uitspraak van George Orwell uit zijn dystopische roman 1984 eerder deze zomer al circuleerde in verschillende berichten op Twitter. We vinden de quote ook op de citatenwebsite Quozio en op de humoristische site iFunny.Op de site iFunny vinden we een haast identieke afbeelding terug als die op Facebook. De versie op iFunny kwam al op 1 juli 2021 online. Waarschijnlijk werd de afbeelding die wij onderzoeken daarvan gekopiëerd. iFunny bevat voornamelijk humoristische plaatjes en is dus niet meteen een betrouwbare bron voor literaire citaten.We zoeken of we de quote, toegeschreven aan Orwell, terugvinden op meer betrouwbare sites. In een overzicht van Orwell-citaten op het lezersplatform Goodreads vinden we het citaat niet terug. Ook in een overzicht van de Britse uitgever Pan MacMillan met bekende quotes uit 1984 en Orwells andere wereldbekende boek Animal Farm, vinden we de quote niet terug.Als we 1984 als e-book doorzoeken op de termen 'fear' en 'love' vinden we die woorden verschillende keren terug, maar nooit in het gezochte citaat. Als we de eerste drie woorden van die zin zoeken, blijken die niet samen voor te komen in Orwells boek.Het vermeende citaat staat dus niet in 1984 van George Orwell. Behalve op sociale media of in online afbeeldingen wordt de quote ook nergens anders aan hem toegeschreven, voor zover we konden nagaan. Wellicht werd de quote verzonnen door grappenmakers. Valse Orwell-citaten doen wel vaker de ronde online.