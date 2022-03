Op sociale media circuleert een video die een colonne Barcelonese taxichauffeurs toont. Is die colonne een blijk van steun aan het Canadese truckersprotest, zoals in de video wordt beweerd? Neen, daarmee heeft het niets te maken. De Barcelonese taxisector organiseerde het protest naar aanleiding van een dispuut met Uber.

In de Telegramgroep 'Het Visionair Nieuws', die 3504 leden telt, wordt een video gepost van een groep taxi's die in colonne door een straat in Barcelona rijdt. In de video, die 25 seconden duurt, horen we een Engelstalige man met een Brits accent zeggen dat hij denkt dat de colonne plaatsvindt als steun voor het Canadese truckersprotest dat eind januari begon. 'De beweging die de wereld aan het rondgaan is, bereikt nu ook Spanje,' zegt hij nog. De video wordt door 17.400 personen gezien.

Het Canadese truckersprotest, ook bekend als het 'Freedom Convoy', begon eind januari in Canada, als een actie tegen nieuwe vaccinatie- en quarantaineregels voor truckchauffeurs die regelmatig de Amerikaans-Canadese grens oversteken. Ook in Brussel werd een 'konvooi der vrijheid' georganiseerd als protest tegen de coronamaatregelen, maar die manifestatie liep met een sisser af.

Organiseerden Barcelonese taxichauffeurs een manifestatie als steun aan de Canadese truckers? Neen, zo leert ons ons onderzoek.

Volgens bijschriften bij de video vond de manifestatie plaats op 18 februari. We tikken 'protestas taxistas Barcelona' in Google in en limiteren de zoekdatum van 1 februari tot en met 23 februari.

In een artikel van de Spaanse krant El País lezen we dat er op 10 februari in de Catalaanse hoofdstad een taxiprotest plaatsvond, dat niets met het Canadese vrijheidskonvooi te maken had. Aanleiding voor het protest was een langlopend dispuut tussen de klassieke taxisector en deelplatform Uber, dat in Barcelona ook taxidiensten aanbiedt. Uber diende bij de Autoritat Catalana de la Competència (ACC), een overheidsinstantie die toekijkt op naleving van de concurrentieregels, diverse klachten in tegen de klassieke taxiverenigingen voor 'concurrentiebeperkend gedrag'. Daardoor opende ACC een onderzoek naar concurrentievervalsing en dreigt er voor de lokale taxisector een boete die kan oplopen tot twee miljoen euro. Volgens de Guardia Urbana, de stedelijke politie, namen 570 taxi's deel aan het protest.

Conclusie Op Telegram circuleert een video van wat een steunprotest van Barcelonese taxichauffeurs voor het Canadese vrijheidskonvooi zou zijn. Dat klopt niet. Het protest vond op 10 februari plaats in de Catalaanse hoofdstad maar had niets te maken met het Canadese truckersprotest. De Barcelonese taxichauffeurs organiseerde het protest naar aanleiding van een dispuut met Uber. wamen op straat We beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

