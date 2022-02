Volgens een post op sociale media zouden vanaf 5 maart alle Oostenrijkse coronamaatregelen worden opgeheven, waaronder de vaccinatieplicht. Dat klopt niet helemaal. Er is inderdaad sprake van verregaande versoepelingen vanaf 5 maart, maar aan de vaccinatieverplichting wordt voorlopig niet geraakt.

Op de Instagrampagina Rug Recht Hart Open, die 1604 volgers telt, wordt een tweet gepost die stelt dat in Oostenrijk 'per 5 maart 2022 alle covid-19-maatregelen vervallen'. Zowel het G-beleid als de quarantaineplicht en de vaccinatieplicht zouden op de schop gaan. 'Zullen we er maar vanuit gaan dat deze vrijheidsberovende, niet wetenschappelijk onderbouwde en grondrechtschendende maatregelen in de 'gereedschapskist' blijven?' lezen we nog. De afbeelding wordt in minder dan 24 uur 4400 keer gezien.

© Instagram

We gaan op zoek naar de originele tweet (hier gearchiveerd), die 1404 keer wordt geliked en 348 keer gedeeld. In de reacties post de man onder zijn eigen tweet een artikel van de Oostenrijkse krant Heute (hier gearchiveerd), waarin inderdaad wordt gesteld dat de vaccinatieplicht op 5 maart zal afgeschaft worden.

Sinds 5 februari geldt in Oostenrijk een vaccinatieverplichting voor alle Oostenrijkers boven de achttien jaar. Dat de vaccinatieplicht zo snel na de invoering opgeheven wordt veroorzaakt bij vele sociale mediagebruikers twijfel over de intenties van de Oostenrijkse regering.

© Twitter

© Twitter

We nemen contact op met de Oostenrijkse factcheckers van AFP en vragen of de bewering klopt. Factchecker Florian Schmidt: 'De Oostenrijkse regering besliste inderdaad op 16 februari om vanaf 5 maart verregaande versoepelingen door te voeren.' Een overzicht van de op til staande veranderingen vinden we terug op de website van het ministerie voor Sociale Zaken, Gezondheid, Zorg en Consumentenbescherming. Ook de Oostenrijkse krant Der Standard geeft een visueel overzicht van de regels.

© Der Standard

De mondmaskerplicht, die zowel binnen als buiten geldt, zal enkel nog in supermarkten en andere winkels gelden. Ook de avondklok gaat op de schop. Het 2G-beleid (afkorting voor genezen en gevaccineerd), waarbij enkel personen die of gevaccineerd of recent van corona genezen zijn een ruimte mogen betreden, zal worden omgezet in 3G-beleid (afkorting voor genezen, gevaccineerd en getest). Daardoor krijgen mensen die recent een negatieve coronatest hebben afgelegd ook toegang.

Maar, in tegenstelling tot wat in de tweet wordt gesteld, is er voorlopig geen sprake van een opheffing van de quarantaine- en vaccinatieverplichting. In Der Standard lezen we dat het wel de bedoeling is om daar voor 15 maart een beslissing over te nemen. Die beslissing zou kunnen leiden tot een 'voorlopige opschorting', aldus Der Standard. Op de website van het federaal ministerie voor Sociale Zaken wordt van de opschorting van de vaccinatieplicht volstrekt geen melding gemaakt, integendeel. Op de website van het ministerie lezen we het volgende: 'Ondanks de geplande openingsstappen moeten nu reeds voorbereidingen worden getroffen voor het najaar. De algemene Covid-19-vaccinatieplicht is het belangrijkste middel om in de zomermaanden een hoge vaccinatiegraad te bereiken.'

© Sozial Ministerium

De hoofdstad Wenen blijft ook na 5 maart vasthouden aan strenge regels, verkondigde de Weense burgemeester Michael Ludwig tijdens een persconferentie op 16 februari. Hij wil het 2G-beleid in restaurants blijven handhaven en FFP2-mondmaskers blijven gebruiken (hier en hier).

Conclusie In een tweet die circuleert op Twitter en Instagram wordt beweerd dat in Oostenrijk vanaf 5 maart alle coronamaatregelen vervallen. Op 5 maart worden inderdaad het Oostenrijkse G-beleid en de mondmaskerplicht opgeheven. Maar dat geldt vooralsnog niet voor de quarantaine- en vaccinatieplicht. De hoofdstad Wenen behoudt ook na 5 maart een aantal coronamaatregelen. We beoordelen de bewering daarom als eerder onwaar.

Bronnen Links naar alle bronnen kunnen in het artikel worden teruggevonden. Voor deze factcheck werd contact opgenomen met: Florian Schmidt (Factchecker AFP) - Mailverkeer op 16 februari 2022 Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op de Instagrampagina Rug Recht Hart Open, die 1604 volgers telt, wordt een tweet gepost die stelt dat in Oostenrijk 'per 5 maart 2022 alle covid-19-maatregelen vervallen'. Zowel het G-beleid als de quarantaineplicht en de vaccinatieplicht zouden op de schop gaan. 'Zullen we er maar vanuit gaan dat deze vrijheidsberovende, niet wetenschappelijk onderbouwde en grondrechtschendende maatregelen in de 'gereedschapskist' blijven?' lezen we nog. De afbeelding wordt in minder dan 24 uur 4400 keer gezien.We gaan op zoek naar de originele tweet (hier gearchiveerd), die 1404 keer wordt geliked en 348 keer gedeeld. In de reacties post de man onder zijn eigen tweet een artikel van de Oostenrijkse krant Heute (hier gearchiveerd), waarin inderdaad wordt gesteld dat de vaccinatieplicht op 5 maart zal afgeschaft worden.Sinds 5 februari geldt in Oostenrijk een vaccinatieverplichting voor alle Oostenrijkers boven de achttien jaar. Dat de vaccinatieplicht zo snel na de invoering opgeheven wordt veroorzaakt bij vele sociale mediagebruikers twijfel over de intenties van de Oostenrijkse regering.We nemen contact op met de Oostenrijkse factcheckers van AFP en vragen of de bewering klopt. Factchecker Florian Schmidt: 'De Oostenrijkse regering besliste inderdaad op 16 februari om vanaf 5 maart verregaande versoepelingen door te voeren.' Een overzicht van de op til staande veranderingen vinden we terug op de website van het ministerie voor Sociale Zaken, Gezondheid, Zorg en Consumentenbescherming. Ook de Oostenrijkse krant Der Standard geeft een visueel overzicht van de regels.De mondmaskerplicht, die zowel binnen als buiten geldt, zal enkel nog in supermarkten en andere winkels gelden. Ook de avondklok gaat op de schop. Het 2G-beleid (afkorting voor genezen en gevaccineerd), waarbij enkel personen die of gevaccineerd of recent van corona genezen zijn een ruimte mogen betreden, zal worden omgezet in 3G-beleid (afkorting voor genezen, gevaccineerd en getest). Daardoor krijgen mensen die recent een negatieve coronatest hebben afgelegd ook toegang. Maar, in tegenstelling tot wat in de tweet wordt gesteld, is er voorlopig geen sprake van een opheffing van de quarantaine- en vaccinatieverplichting. In Der Standard lezen we dat het wel de bedoeling is om daar voor 15 maart een beslissing over te nemen. Die beslissing zou kunnen leiden tot een 'voorlopige opschorting', aldus Der Standard. Op de website van het federaal ministerie voor Sociale Zaken wordt van de opschorting van de vaccinatieplicht volstrekt geen melding gemaakt, integendeel. Op de website van het ministerie lezen we het volgende: 'Ondanks de geplande openingsstappen moeten nu reeds voorbereidingen worden getroffen voor het najaar. De algemene Covid-19-vaccinatieplicht is het belangrijkste middel om in de zomermaanden een hoge vaccinatiegraad te bereiken.'De hoofdstad Wenen blijft ook na 5 maart vasthouden aan strenge regels, verkondigde de Weense burgemeester Michael Ludwig tijdens een persconferentie op 16 februari. Hij wil het 2G-beleid in restaurants blijven handhaven en FFP2-mondmaskers blijven gebruiken (hier en hier).