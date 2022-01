Uit een bericht op sociale media zou blijken dat Japan verplichte vaccinatie met het coronavaccin zou hebben afgeschaft omwille van een bijwerking ervan. Dat klopt niet. Coronavaccinatie was nooit verplicht in Japan en die verplichting werd dus ook niet afgeschaft.

Op 17 januari plaatst een Vlaamse vrouw een screenshot op Facebook (hier gearchiveerd) met als bijschrift: 'En dit dus. De ballen zijn echt aan het rollen nu. #wakeup #stayawake #FactorV #Thehumanside'. Die twee laatste hashtags verwijzen naar de Belgische organisaties Factor V en The Human Side die zich kanten tegen 'massavaccinatie' en bepaalde coronamaatregelen. We zien een screenshot van een Twitterbericht van ex-basketballer Pieter Loridon. Daarin lezen we dat Japan verplichte vaccinatie zou stopzetten en waarschuwingslabels voor myocarditis (een hartaandoening) op de etiketten van de vaccins zou plaatsen.

© Facebook

De tweet van Pieter Loridon (hier gearchiveerd) wordt meer dan 80 keer gedeeld en bereikt zo duizenden mensen.

© Twitter

De tweet van Lorridon is een screenshot van een artikel van de Australische site Brisbane National Review (hier gearchiveerd) met de titel 'Japan laat alle vaccinverplichtingen vallen, plaatst waarschuwing voor myocarditis op etiket'.

Factcheckers van PolitiFact onderzochten die claim. Japan heeft coronavaccins nooit verplicht, dus is het ook onmogelijk dat het die verplichting zou afschaffen. Tachtig procent van de Japanners kreeg al minstens een dosis van het coronavaccin toegediend op vrijwillige basis, zo blijkt uit officiële cijfers van 23 januari 2021.

Dat Japan een label plaatste op de bijsluiters van coronavaccins om te waarschuwen voor de uiterst zeldzame bijwerking myocarditis, klopt. Dat gebeurde ook in de Verenigde Staten bij de vaccins van Pfizer en Moderna. Ook in België en Nederland is ontsteking van de hartspier (myocarditis) opgenomen als zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het Pfizer/BioNTech vaccin. Mensen die pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen, moeten contact opnemen met de huisarts.

Myocarditis is een uiterst zeldzame bijwerking van coronavaccins. Volgens cijfers van het Europees Geneesmiddelenagentschap waren er eind mei 2021 176 gevallen van myocarditis gerapporteerd na vaccinatie op een totaal van 221 miljoen gezette vaccindossisen. Volgens cardiologen is 'het risico op myocarditis na vaccinatie veel kleiner dan de risico's op hartproblemen gelinkt aan een infectie met covid-19'. Volgens experten weegt het kleine risico van myocarditis na vaccinatie niet op tegen de voordelen van covidvaccinatie in de bestrijding van het coronavirus.

Conclusie Het bericht dat 'Japan de verplichte coronavaccinatie heeft afgeschaft' klopt niet, want die verplichting heeft er tot nog toe nooit bestaan. Iets wat er niet is, kun je niet afschaffen. We beoordelen deze stelling dan ook al onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 24 januari 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

