In een online artikel schrijft P-Magazine dat het anti-parasitaire middel Ivermectine verboden is in België en daardoor niet kan ingezet worden in de strijd tegen schurft. Bovendien zou dat verbod door niemand minder dan viroloog Marc Van Ranst zijn afgedwongen. Dat klopt niet. Ivermectine is niet verboden in ons land. Het bericht was satirisch bedoeld, zegt P-Magazine.

Op 14 december publiceert P-Magazine een artikel met de kop 'Veroorzaakte Marc Van Ranst schurftpandemie in Vlaanderen?'

Onlangs raakte bekend dat er in de Oost-Vlaamse stad Sint-Niklaas sprake is van een heuse schurftuitbraak. Zo'n 150 mensen zouden met de huidaandoening besmet zijn. Schurft, of scabiës, ontstaat als een schurftmijt zich onder je huid nestelt. De aandoening veroorzaakt veel jeuk, vooral 's nachts, en is ook erg besmettelijk. De ziekte is weliswaar niet gevaarlijk.

Het antiparasitaire middel Ivermectine kan ingezet worden in het behandelen van de besmettelijke huidaandoening. Maar, schrijft P-Magazine, 'Ivermectine staat in ons land op de lijst van 'heel erg verboden middelen', dus is een Ivermectinebehandeling hier nogal moeilijk.'

'Waarom Ivermectine hier verboden is? Wel, Marc Van Ranst ontdekte dat er onverlaten waren die Ivermectine gingen gebruiken om corona te bestrijden. Dat mocht natuurlijk niet. Van Ranst kwam tot het besluit dat Ivermectine een levensgevaarlijk middel was voor mensen, waarna het op de lijst 'verboden producten' kwam,' besluit het magazine. Het artikel wordt onder meer gepubliceerd op de Facebookpagina van P-Magazine en in enkele Facebookgroepen. Zo zien zo'n 99.365 personen het artikel op hun tijdlijn passeren. Ook via Twitter wordt het gedeeld en bereikt het nog eens grofweg 18.000 mensen.

Ivermectine is een geneesmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt bij de bestrijding van rivierblindheid en als ontwormingsmiddel voor dieren. In vaccinsceptische kringen wordt ook beweerd dat het geneesmiddel zou helpen tegen of bij een coronabesmetting. Dat is vooralsnog niet wetenschappelijk bewezen. Knack schreef al meerdere factchecks over het onderwerp.

We nemen contact op met P-Magazine en vragen hen wat hun bron voor het nieuws is. Ze antwoorden dat het gaat om een 'satirisch artikel.'

Ivermectine is niet verboden in België

We nemen contact op met dermatologe Hilde Lapeere (UZ Gent) en stellen haar de vraag hoe schurft het best behandeld wordt. Lapeere: 'Schurft wordt meestal eerst behandeld met een crème op basis van permethrine of benzylbenzoaat. Ook Ivermectine in tabletvorm kan gebruikt worden, maar het is in België vrij moeilijk te verkrijgen en ook vrij duur.'

Dat is ook wat het Agentschap Zorg en Gezondheid in zijn behandelingsadvies voorschrijft. Als eerste stap wordt een behandeling met zalf op basis van permethrine aangeraden. Ook een behandeling met Ivermectinetabletten is mogelijk. Bij scabiës crustosa, een zware vorm van scabiës, 'wordt steeds een combinatiebehandeling toegepast met permethrine en Ivermectine, onder begeleiding van een dermatoloog.' Maar, lezen we in de folder, die tabletten zijn 'niet verkrijgbaar in België, en in te voeren uit Frankrijk of Nederland (stromectol).' Dat bevestigt Ann Eeckhout, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. 'Stromectol heeft geen marktvergunning in België.' Dat betekent echter niet dat Ivermectine verboden is in België. 'Ivermectine is het actief bestanddeel in Soolantra, dat een marktvergunning heeft en gecommercialiseerd is,' zegt Eeckhout. Soolantra wordt onder meer gebruikt om de huidaandoening rosacae te behandelen. 'Recent kreeg Substipharm, Ivermectine in tabletvorm, ook een marktvergunning. Na toekenning van de prijs, die vastgelegd wordt door de FOD economie, en eventuele vergoedingsmodaliteiten, die door het RIZIV worden vastgelegd, kan het medicijn in België op de markt worden gebracht.

Via de website FarmaStatus kan iedereen opzoeken welke geneesmiddelen in België een marktvergunning hebben. Er kan via 'advanced search' ook gezocht worden op 'actief bestanddeel'. Zo zien we dat Ivermectine ook nog in andere geneesmiddelen zit.

Daarnaast bestaat er niet zoiets als een verboden lijst van geneesmiddelen, zegt Eeckhout. 'Er zijn wel besluiten per product die de aflevering ervan verbieden'.

Conclusie P-Magazine schrijft dat Ivermectine, een antiparasitair middel dat door sommigen als mogelijke behandeling tegen het coronavirus wordt gezien, in België verboden is. Het middel is niet verboden in België, bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Ivermectine vormt het hoofdbestanddeel in de crème Soolantra, die gebruikt wordt om de huidaandoening rosacae te behandelen. Ivermectine is ook in pilvorm te verkrijgen, weliswaar enkel op doktersvoorschrift. Dat het middel verboden zou zijn in België beoordelen we dan ook als onwaar.

