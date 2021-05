Een Facebookvideo zou aantonen dat het Moderna-vaccin chloroform bevat. Dat klopt niet. Er is verwarring ontstaan tussen het lipide of vetdeeltje SM-102, dat daadwerkelijk in het Moderna-vaccin zit, en het chemische product met de merknaam 'SM-102', dat voor 90 procent bestaat uit giftig chloroform.

Op 19 mei plaatst de Facebookpagina 'De leugen regeert' een video online. We zien hoe iemand op een smartphone via Google onderzoek doet naar de ingrediënten van het Moderna-vaccin. Op het ingrediënt 'SM-102' wordt ingezoomd en dat wordt verder onderzocht. De video wordt 192 keer gedeeld en 2800 keer bekeken.

© Facebook

In de video wordt verder gegoogled met de zoekterm SM-102. Die leidt naar een pdf-bestand met verschillende waarschuwingen over het product SM-102. Dat zou onder andere hoog ontvlambaar en kankerverwekkend zijn (vanaf 1:03). In het resterende deel van de video wordt er ingezoomd op de schadelijke gevolgen die het document vermeldt.

© Facebook

De video werd eerder al onderzocht door het Australische persbureau AAP, de Britse factcheckorganisatie Full Fact en de Tsjechische factcheckers van Demagog.

Het Moderna-vaccin bevat inderdaad SM-102, zo staat in de bijsluiter. SM-102 is een lipide, een vetdeeltje, dat het mRNA helpt om cellen binnen te dringen. mRNA zijn stukjes genetisch materiaal die onze cellen aansporen om antilichamen tegen covid-19 aan te maken. Tot zover klopt de informatie in de video.

Het document met alle kwalijke eigenschappen toont echter niet de eigenschappen van het lipide SM-102. Het is een data sheet die het Amerikaanse chemisch bedrijf Cayman Chemical op zijn website heeft geplaatst over het product dat een mix is van SM-102 én chloroform, in z'n geheel een substantie die volgens het document "voor onderzoeksdoeleinden" wordt gebruikt. Het document in de video is echt en werd niet gemanipuleerd. Ook de Vlaamse anitvaccinatiebeweging Artsen Voor Vrijheid linkt naar het document op hun site om te stellen dat 'Moderna mensen vergiftigt'.

© AVV

De veiligheidswaarschuwingen voor het chemische product kloppen, maar het document heeft het niet specifiek over het lipide in het Moderna-vaccin. Op pagina drie van het document lezen we dat het chemisch product - verkocht onder de merknaam SM-102 - niet alleen het gelijknamige lipide bevat, maar ook 90 procent chloroform.

© Cayman Chemical

Het chemische product met die samenstelling is inderdaad zeer gevaarlijk, want het chloroform is uiterst giftig. Ooit werd het als verdovingsmiddel gebruikt in de medische anesthesie, maar dat gebeurt nu niet meer, vanwege de negatieve bijwerkingen.

Er is dus verwarring ontstaan tussen de lipide SM-102 in het Moderna-vaccin en een chemisch product met dezelfde naam dat voor 90 procent uit het giftige chloroform bestaat. In het Moderna-vaccin zit géén chloroform, zoals we lezen in de bijsluiter.

© Bijsluiter Moderna

Conclusie Een video toont de ingrediënten van het Moderna-vaccin en daarna een document met waarschuwingen voor 'SM-102'. Het Moderna-vaccin bevat echter alleen het lipide SM-102, en niet het chemische product dat onder die naam op de markt wordt gebracht door het Amerikaanse bedrijf Cayman Chemical. Dat product is inderdaad erg giftig, omdat het naast het lipide SM-102 voor 90 procent uit chloroform bestaat. De giftige eigenschappen die aan 'SM-102' worden toegeschreven, gelden alleen voor het chemische product met chloroform, niet voor het lipide. We beoordelen deze video daarom als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 19 mei plaatst de Facebookpagina 'De leugen regeert' een video online. We zien hoe iemand op een smartphone via Google onderzoek doet naar de ingrediënten van het Moderna-vaccin. Op het ingrediënt 'SM-102' wordt ingezoomd en dat wordt verder onderzocht. De video wordt 192 keer gedeeld en 2800 keer bekeken.In de video wordt verder gegoogled met de zoekterm SM-102. Die leidt naar een pdf-bestand met verschillende waarschuwingen over het product SM-102. Dat zou onder andere hoog ontvlambaar en kankerverwekkend zijn (vanaf 1:03). In het resterende deel van de video wordt er ingezoomd op de schadelijke gevolgen die het document vermeldt.De video werd eerder al onderzocht door het Australische persbureau AAP, de Britse factcheckorganisatie Full Fact en de Tsjechische factcheckers van Demagog.Het Moderna-vaccin bevat inderdaad SM-102, zo staat in de bijsluiter. SM-102 is een lipide, een vetdeeltje, dat het mRNA helpt om cellen binnen te dringen. mRNA zijn stukjes genetisch materiaal die onze cellen aansporen om antilichamen tegen covid-19 aan te maken. Tot zover klopt de informatie in de video.Het document met alle kwalijke eigenschappen toont echter niet de eigenschappen van het lipide SM-102. Het is een data sheet die het Amerikaanse chemisch bedrijf Cayman Chemical op zijn website heeft geplaatst over het product dat een mix is van SM-102 én chloroform, in z'n geheel een substantie die volgens het document "voor onderzoeksdoeleinden" wordt gebruikt. Het document in de video is echt en werd niet gemanipuleerd. Ook de Vlaamse anitvaccinatiebeweging Artsen Voor Vrijheid linkt naar het document op hun site om te stellen dat 'Moderna mensen vergiftigt'.De veiligheidswaarschuwingen voor het chemische product kloppen, maar het document heeft het niet specifiek over het lipide in het Moderna-vaccin. Op pagina drie van het document lezen we dat het chemisch product - verkocht onder de merknaam SM-102 - niet alleen het gelijknamige lipide bevat, maar ook 90 procent chloroform.Het chemische product met die samenstelling is inderdaad zeer gevaarlijk, want het chloroform is uiterst giftig. Ooit werd het als verdovingsmiddel gebruikt in de medische anesthesie, maar dat gebeurt nu niet meer, vanwege de negatieve bijwerkingen. Er is dus verwarring ontstaan tussen de lipide SM-102 in het Moderna-vaccin en een chemisch product met dezelfde naam dat voor 90 procent uit het giftige chloroform bestaat. In het Moderna-vaccin zit géén chloroform, zoals we lezen in de bijsluiter.