Volgens een afbeelding die online circuleert zou het Internationaal Strafhof een onderzoek hebben geopend naar de Amerikaanse miljardair Bill Gates en naar de voorzitter van het Wereld Economisch Forum, de Duitser Klaus Schwab. De beklaagden zouden zich hebben bezondigd aan misdaden tegen de mensheid. Dat klopt niet. Een Britse advocate diende inderdaad een klacht in bij het Strafhof, maar dat opende vooralsnog geen onderzoek.

© Facebook

We lezen het volgende: 'Dringende openbare kennisgeving januari 2022. Covid-19-vaccins worden nu strafrechtelijk onderzocht door UK Bureau Hammersmith. CID-zaaknummer: 6029679/21. Het onderzoek is erkend door: het Internationaal Strafhof in Den Haag. ICC-referentie: OTP-CR_473/21.'

Op het biljet prijkt het logo van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het ICC werd opgericht in 2002 en onderzoekt en vervolgt individuen die beschuldigd worden van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Er liepen onder meer al strafprocedures tegen de Congolese rebellenleider Thomas Lubanga en Congolees oud-vice-president Jean-Pierre Bemba.

Als we 'Dringende openbare kennisgeving januari 2022' tikken in de Facebookzoekbalk, verschijnen verschillende screenshots van hetzelfde aanplakbiljet. We vinden ook enkele versies met het volledige biljet maar zonder de rode cirkel (hier gearchiveerd). Op dat biljet kunnen we de volledige tekst lezen, die stelt dat 'er een internationaal onderzoek gestart is wat betekent dat ook de Nederlandse overheid (Staat der Nederlanden) en hun vermeende medeplichtige partners zoals o.a het World Economic Forum, nationale politie Nederland en mainstream media onder verdenking staan van medeplichtigheid aan genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.'

© Facebook

Vanwaar komt die bewering?

Als we de ICC-referentie googelen, komen we terecht bij een tweet (hier gearchiveerd) die verwijst naar de website van de Britse advocate Hannah Rose (hier gearchiveerd). Op de website vinden we inderdaad een klacht die Rose zou hebben ingediend bij het ICC.

De klacht, die te downloaden is, telt 45 pagina's en beschuldigt onder meer de Britse premier Boris Johnson, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab en de voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Ghebreyesus van de schending van artikel 6, 7, 8 en 8b3 van het Statuut van Rome en de Code van Neurenberg.

Het Statuut van Rome is het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, dat vastlegde voor welke vier misdaden het ICC vervolgingsbevoegdheid heeft. Dat zijn genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie.

De Code van Neurenberg ontstond in 1949 na de Neurenbergprocessen. Hooggeplaatste nazidokters werden tijdens die processen veroordeeld voor verregaande medische experimenten op mensen. In tien principes reguleert de code medisch onderzoek en experimenten op mensen.

© Hannah Rose Law

© Hannah Rose Law

In de klacht stelt advocate Hannah Rose dat het gebruik van mondmaskers nutteloos en gevaarlijk is (klopt niet, lees hier en hier), dat er grafeenoxide in de mRNA-vaccins zit (klopt niet, lees hier en hier) en dat het geneesmiddel Ivermectine zou helpen in de bestrijding en het vermijden van een corona-infectie (klopt niet, lees hier en hier).

Via de website Whois.domain zien we dat de website van Rose op 6 december 2021 werd geregistreerd. Behalve de klacht die werd ingediend bij het ICC en het antwoord van de organisatie vinden we niets anders op de website terug.

Op 8 december 2021 postte Rose een video op het platform Thrive Tribe Hub (hier gearchiveerd). Daarin zegt ze dat ze met haar aanklacht ook andere mensen wilde aanmoedigen om dezelfde klacht naar het ICC te sturen.

© Hannah Rose Law

Onder de link naar de klacht zien we ook een screenshot van wat een brief van het ICC zou zijn en waarin wordt bevestigd dat de klacht werd ontvangen. Het document is gedateerd op 6 december.

Klopt het dat het ICC een onderzoek heeft geopend naar de namen die vernoemd zijn in de aanklacht? Nee, zo blijkt.

In de hierboven vermelde brief staat letterlijk dat het om een erkenningsbrief gaat. 'Dat betekent niet dat er een onderzoek loopt, noch bevestigt het dat er een onderzoek zal worden opgestart', lezen we.

De brief blijkt authentiek. Voor een factcheck over een gerelateerd filmpje nam Factcheck Vlaanderen contact op met het Internationaal Strafhof, met de vraag of de klacht effectief werd ingediend. In het antwoord bevestigde voorlichtster Francisca Sumay dat het Strafhof de klacht had ontvangen. Het Bureau van het Strafhof moet nu oordelen of de instelling bevoegd is voor de klacht. Volgens Sumay zijn eerdere klachten die te maken hadden met de coronapandemie afgewezen omdat dat niet het geval was.

Conclusie Online circuleert een afbeelding van een aanplakbiljet waarin beweerd wordt dat het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een onderzoek zou hebben opgestart tegen WEF-voorzitter Klaus Schwab en miljardair Bill Gates, wegens misdaden tegen de menselijkheid. Dat klopt niet. De Britse advocate en activiste Hannah Rose diende inderdaad een klacht in bij het ICC, maar het Strafhofopende vooralsnog geen onderzoek naar de personen die in de aanklacht worden vermeld. We beoordelen de stelling dan ook alsonwaar.

Bronnen Links naar alle gebruikte bronnen kunnen teruggevonden worden in het artikel. Alle bronnen werden op 15 februari 2022 het laatst geraadpleegd. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

We lezen het volgende: 'Dringende openbare kennisgeving januari 2022. Covid-19-vaccins worden nu strafrechtelijk onderzocht door UK Bureau Hammersmith. CID-zaaknummer: 6029679/21. Het onderzoek is erkend door: het Internationaal Strafhof in Den Haag. ICC-referentie: OTP-CR_473/21.' Op het biljet prijkt het logo van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het ICC werd opgericht in 2002 en onderzoekt en vervolgt individuen die beschuldigd worden van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Er liepen onder meer al strafprocedures tegen de Congolese rebellenleider Thomas Lubanga en Congolees oud-vice-president Jean-Pierre Bemba.Als we 'Dringende openbare kennisgeving januari 2022' tikken in de Facebookzoekbalk, verschijnen verschillende screenshots van hetzelfde aanplakbiljet. We vinden ook enkele versies met het volledige biljet maar zonder de rode cirkel (hier gearchiveerd). Op dat biljet kunnen we de volledige tekst lezen, die stelt dat 'er een internationaal onderzoek gestart is wat betekent dat ook de Nederlandse overheid (Staat der Nederlanden) en hun vermeende medeplichtige partners zoals o.a het World Economic Forum, nationale politie Nederland en mainstream media onder verdenking staan van medeplichtigheid aan genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.' Vanwaar komt die bewering?Als we de ICC-referentie googelen, komen we terecht bij een tweet (hier gearchiveerd) die verwijst naar de website van de Britse advocate Hannah Rose (hier gearchiveerd). Op de website vinden we inderdaad een klacht die Rose zou hebben ingediend bij het ICC. De klacht, die te downloaden is, telt 45 pagina's en beschuldigt onder meer de Britse premier Boris Johnson, de voorzitter van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab en de voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie Tedros Ghebreyesus van de schending van artikel 6, 7, 8 en 8b3 van het Statuut van Rome en de Code van Neurenberg. Het Statuut van Rome is het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, dat vastlegde voor welke vier misdaden het ICC vervolgingsbevoegdheid heeft. Dat zijn genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie.De Code van Neurenberg ontstond in 1949 na de Neurenbergprocessen. Hooggeplaatste nazidokters werden tijdens die processen veroordeeld voor verregaande medische experimenten op mensen. In tien principes reguleert de code medisch onderzoek en experimenten op mensen. In de klacht stelt advocate Hannah Rose dat het gebruik van mondmaskers nutteloos en gevaarlijk is (klopt niet, lees hier en hier), dat er grafeenoxide in de mRNA-vaccins zit (klopt niet, lees hier en hier) en dat het geneesmiddel Ivermectine zou helpen in de bestrijding en het vermijden van een corona-infectie (klopt niet, lees hier en hier).Via de website Whois.domain zien we dat de website van Rose op 6 december 2021 werd geregistreerd. Behalve de klacht die werd ingediend bij het ICC en het antwoord van de organisatie vinden we niets anders op de website terug. Op 8 december 2021 postte Rose een video op het platform Thrive Tribe Hub (hier gearchiveerd). Daarin zegt ze dat ze met haar aanklacht ook andere mensen wilde aanmoedigen om dezelfde klacht naar het ICC te sturen. Onder de link naar de klacht zien we ook een screenshot van wat een brief van het ICC zou zijn en waarin wordt bevestigd dat de klacht werd ontvangen. Het document is gedateerd op 6 december.Klopt het dat het ICC een onderzoek heeft geopend naar de namen die vernoemd zijn in de aanklacht? Nee, zo blijkt. In de hierboven vermelde brief staat letterlijk dat het om een erkenningsbrief gaat. 'Dat betekent niet dat er een onderzoek loopt, noch bevestigt het dat er een onderzoek zal worden opgestart', lezen we. De brief blijkt authentiek. Voor een factcheck over een gerelateerd filmpje nam Factcheck Vlaanderen contact op met het Internationaal Strafhof, met de vraag of de klacht effectief werd ingediend. In het antwoord bevestigde voorlichtster Francisca Sumay dat het Strafhof de klacht had ontvangen. Het Bureau van het Strafhof moet nu oordelen of de instelling bevoegd is voor de klacht. Volgens Sumay zijn eerdere klachten die te maken hadden met de coronapandemie afgewezen omdat dat niet het geval was.