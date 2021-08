Op Facebook post een man een foto met het bijschrift 'Frankrijk, massale protesten. Hier verzwegen!'. De foto blijkt gemaakt tijdens een Parijse betoging van de gele hesjes in 2018. Over de recente protesten in Frankrijk, tegen de invoering van de 'pass sanitaire', wordt in de Belgische media wel degelijk bericht.

Op 15 juli post een Vlaamse man onderstaand bericht op Facebook. We zien een foto met op de achtergrond de Arc de Triomphe in Parijs. Op de voorgrond zien we een massa betogers. Ze dragen gele hesjes en hebben Franse en andere vlaggen bij zich. Boven de foto plaatst de man het bijschrift 'Frankrijk, massale protesten. Hier verzwegen!'

© Facebook

Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, werd in de hoofdstad Parijs en in verschillende andere Franse steden gemanifesteerd tegen de invoering van de 'pass sanitaire' en tegen de verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel, zo blijkt uit berichten in de Franse pers.

Uit de commentaren bij het Facebookbericht blijkt dat sommigen geloven dat die Franse protesten hier worden verzwegen.

Anderen tonen zich kritischer. Sommigen stellen uitdrukkelijk dat het om onjuiste informatie gaat.

© Facebook

Het lijkt inderdaad weinig waarschijnlijk dat de foto in juli 2021 zou zijn genomen. Zoals in de opmerkingen wordt gezegd: de mensen op de foto dragen winterkleren en de bomen zijn kaal.

We laden de foto op in Google Afbeeldingen en komen zo terecht bij een Twitter-draadje van de factcheckers van AFP Factuel van 26 november 2018.

© Twitter

Dat de foto al in november 2018 circuleerde, bewijst dat hij niets te maken heeft met de recente Franse protesten tegen de coronapas of andere coronamaatregelen. Zoals AFP in 2018 al achterhaalde, werd de foto gemaakt door de Franse fotojournalist Olivier Coret tijdens een protestactie van de gele hesjes in Parijs op zaterdag 24 november 2018. De foto werd op diezelfde dag gepubliceerd bij een artikel in de Daily Mail.

Pass sanitaire

Zoals eerder vermeld, kwamen op 14 juli 2021 heel wat mensen in Frankrijk op straat, en ook in de weken daarna werd in verschillende Franse steden betoogd tegen de invoering van de coronapas en de verplichte coronavaccinatie voor het Franse zorgpersoneel. De 'pass sanitaire' werd op 21 juli ingevoerd. Sinds die dag moeten alle volwassenen die pas kunnen voorleggen om te kunnen deelnemen aan culturele en andere evenementen. De maatregel werd vanaf 9 augustus uitgebreid naar de horeca en de grote winkelcentra. De pas is sindsdien ook verplicht voor vlieg-, trein- en busreizen.

Dat de Franse protesten tegen de coronapas en tegen de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in ons land bewust zouden worden verzwegen, wordt wel vaker gezegd of gesuggereerd op sociale media, bijvoorbeeld ook in de Facebookgroep 'Stop de paniekpers'. Dat is een groep die 'de werking van de hedendaagse massamedia in vraag stelt, en dan meer bepaald de eenzijdige, op paniekzaaierij gerichte verslaggeving.'

© Facebook

Maar het klopt niet, zo blijkt uit artikels van onder meer Knack, VRT, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Tijd en De Standaard.

Conclusie Op Facebook post een man een foto met het bijschrift 'Frankrijk, massale protesten. Hier verzwegen!'. De foto blijkt gemaakt tijdens een Parijse betoging van de gele hesjes in 2018. Over de recente protesten in Frankrijk, tegen de invoering van de coronapas en de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel, wordt in de Belgische media wel degelijk bericht. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 15 juli post een Vlaamse man onderstaand bericht op Facebook. We zien een foto met op de achtergrond de Arc de Triomphe in Parijs. Op de voorgrond zien we een massa betogers. Ze dragen gele hesjes en hebben Franse en andere vlaggen bij zich. Boven de foto plaatst de man het bijschrift 'Frankrijk, massale protesten. Hier verzwegen!'Op 14 juli, de Franse nationale feestdag, werd in de hoofdstad Parijs en in verschillende andere Franse steden gemanifesteerd tegen de invoering van de 'pass sanitaire' en tegen de verplichte coronavaccinatie voor het zorgpersoneel, zo blijkt uit berichten in de Franse pers. Uit de commentaren bij het Facebookbericht blijkt dat sommigen geloven dat die Franse protesten hier worden verzwegen. Anderen tonen zich kritischer. Sommigen stellen uitdrukkelijk dat het om onjuiste informatie gaat.Het lijkt inderdaad weinig waarschijnlijk dat de foto in juli 2021 zou zijn genomen. Zoals in de opmerkingen wordt gezegd: de mensen op de foto dragen winterkleren en de bomen zijn kaal.We laden de foto op in Google Afbeeldingen en komen zo terecht bij een Twitter-draadje van de factcheckers van AFP Factuel van 26 november 2018.Dat de foto al in november 2018 circuleerde, bewijst dat hij niets te maken heeft met de recente Franse protesten tegen de coronapas of andere coronamaatregelen. Zoals AFP in 2018 al achterhaalde, werd de foto gemaakt door de Franse fotojournalist Olivier Coret tijdens een protestactie van de gele hesjes in Parijs op zaterdag 24 november 2018. De foto werd op diezelfde dag gepubliceerd bij een artikel in de Daily Mail.Pass sanitaireZoals eerder vermeld, kwamen op 14 juli 2021 heel wat mensen in Frankrijk op straat, en ook in de weken daarna werd in verschillende Franse steden betoogd tegen de invoering van de coronapas en de verplichte coronavaccinatie voor het Franse zorgpersoneel. De 'pass sanitaire' werd op 21 juli ingevoerd. Sinds die dag moeten alle volwassenen die pas kunnen voorleggen om te kunnen deelnemen aan culturele en andere evenementen. De maatregel werd vanaf 9 augustus uitgebreid naar de horeca en de grote winkelcentra. De pas is sindsdien ook verplicht voor vlieg-, trein- en busreizen. Dat de Franse protesten tegen de coronapas en tegen de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in ons land bewust zouden worden verzwegen, wordt wel vaker gezegd of gesuggereerd op sociale media, bijvoorbeeld ook in de Facebookgroep 'Stop de paniekpers'. Dat is een groep die 'de werking van de hedendaagse massamedia in vraag stelt, en dan meer bepaald de eenzijdige, op paniekzaaierij gerichte verslaggeving.'Maar het klopt niet, zo blijkt uit artikels van onder meer Knack, VRT, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Tijd en De Standaard.