Halyna Hutchins, de cameravrouw die op een filmset per ongeluk werd doodgeschoten door acteur Alec Baldwin, zou kort voor haar dood hebben getweet dat ze informatie had die zou leiden tot de arrestatie van Hillary Clinton. Het blijkt te gaan om een valse tweet.

Op 25 oktober post een Vlaamse man onderstaand bericht op Facebook.

Een Vlaamse vrouw post twee dagen later een soortgelijk bericht, met dezelfde foto van de vermeende tweet van Halyna Hutchins.

Ongeluk

Op 21 oktober werd de Amerikaanse cameravrouw Halyna Hutchins per ongeluk doodgeschoten door acteur Alec Baldwin op de set van de film 'Rust'. Sindsdien gaan in de Verenigde Staten berichten viraal, onder meer op Instagram en Facebook, waarin wordt geïnsinueerd dat Hutchins' dood geen ongeluk zou zijn. Die berichten duiken ondertussen ook op in de rest van de wereld, bijvoorbeeld in Australië, en in ons land.

De posts bevatten een screenshot van een tweet van 18 oktober, die wordt toegeschreven aan Hutchins, waarin ze schrijft dat ze informatie heeft die zal leiden tot de arrestatie van Hillary Clinton. Er bestaat echter geen bewijs dat Hutchins die tweet verstuurd zou hebben. Er zijn daarentegen stevige indicaties dat de tweet vals is.

Valse tweet

Om te beginnen komt de profielfoto in de screenshots van de vermeende tweet van de actrice niet overeen met de profielfoto op het Twitter-account @HalynaHutchins.

Nog een opvallend verschil: bij het Twitter-account in de screenshots op Facebook en Instagram staat een verificatie-icoontje van Twitter naast Hutchins' naam, wat erop wijst dat het gaat om een door Twitter geverifieerd account. Het het account @HalynaHutchins heeft dat icoontje niet op Twitter, ook niet in gearchiveerde screenshots van het Twitterprofiel.

Screenshot van de tweet op Instagram en Facebook

Screenshot van Twitter-account @HalynaHutchins

Verder zien we dat het Twitter-account @HalynaHutchins nog geen enkele tweet heeft verstuurd. Ook op gearchiveerde versies van het account in The Wayback Machine of op Archive.today, gemaakt op 23 oktober, zien we dat er geen tweets zijn verstuurd.

Het Twitter-account @HalynaHutchins linkt naar de website van Hutchins, maar op die website staat geen link naar het Twitter-account, terwijl de site wél linkt naar haar andere social media accounts. Op haar Instagramaccount, waar Hutchins erg actief was, is geen geen enkele verwijzing naar Hillary Clinton terug te vinden. Ook in de media verschenen geen berichten de vermeende tweet van Hutchins. Er is ook geen bewijs dat het Twitter-account @HalynaHutchins effectief toebehoorde aan de actrice.

Amanda Duckworth, communicatie-adviseur van Hutchins' echtgenoot Matt, vertelde aan de factcheckers van Check Your Fact in een e-mail dat de claim dat Hutchins de bewuste tweet zou hebben verstuurd, '100% vals' is. Dat was ook de conclusie van de factcheck van Check Your Fact. Andere factchecks, onder meer van USA Today en AFP, kwamen tot dezelfde conclusie.

Conclusie Volgens Facebookberichten zou Halyna Hutchins, de cameravrouw die op een filmset per ongeluk werd doodgeschoten door acteur Alec Baldwin, kort voor haar dood hebben getweet dat ze informatie had die zou leiden tot de arrestatie van Hillary Clinton. Daarvoor bestaat echter geen bewijs. Het blijkt te gaan om een valse tweet. We beoordelen de Facebookberichten daarom als onwaar.

