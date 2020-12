Volgens een Facebookbericht zouden Franse politieagenten hun steun hebben betuigd aan betogers tegen de coronamaatregelen, door tijdens die betoging hun handboeien op de grond te gooien. De beelden die dat moeten bewijzen dateren echter van juni, toen Franse agenten tegen nieuwe regels voor de politie protesteerden.

Op 2 december plaatst een Vlaamse vrouw een filmpje op haar Facebookpagina. 'Franse politieagenten gooien handboeien neer als steun voor de betogers', schrijft ze erbij. Het bericht wordt 540 keer gedeeld en het filmpje wordt bijna 18.000 keer bekeken.

© Facebook

In de video zien we een groot aantal politieagenten bij de Parijse Arc de Triomphe. Ze gooien één voor één hun handboeien op de grond. Een commentaarstem bij de beelden vertelt dat honderden agenten zijn samengekomen bij de Arc de Triomphe. Op de achtergrond hoor je mensen 'Démission Castaner' scanderen. Zij vragen dus het ontslag van Christophe Castaner, die minister van Binnenlandse Zaken was van 16 oktober 2018 tot 6 juli 2020.

De vrouw die het filmpje online zette schrijft in een reactie op haar eigen post dat de beelden van oktober dateren - toen Castaner dus geen minister meer was. Enkele mensen reageren blij op haar bericht: ze vinden het een goede zaak dat de politie de kant van de tegenstanders van de coronamaatregelen heeft gekozen.

© Facebook

Anderen wijzen erop dat het om oude beelden en dus om fake news gaat. Iemand plaatst een link naar een factcheck die Reuters al op 29 september publiceerde, met als titel 'De Franse politie gooide haar handboeien niet op de grond als protest tegen een 'coronadictatuur'.

In die factcheck lezen we dat de beelden eind september al op Facebook opdoken, onder meer op Engelstalige en Duitstalige accounts, en dat ze onterecht worden gedeeld om te bewijzen dat de Franse ordediensten in opstand zouden komen tegen president Emmanuel Macrons aanpak van de coronapandemie.

De video, waarvan een langere versie op YouTube staat, werd gemaakt tijdens een demonstratie van de Franse politie op 12 juni. Agenten protesteerden toen tegen de aankondiging van strenge maatregelen die zouden worden opgelegd aan het politiekorps nadat de Black Lives Matter-beweging ook in Frankrijk racisme en geweld bij de politie had aangeklaagd. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Castaner had beslist dat de politie bij arrestaties geen omstreden wurggreep meer mocht gebruiken en dat agenten voortaan meteen zouden worden geschorst zodra ze van racistisch gedrag verdacht werden.

In heel Frankrijk uitten politieagenten hun verzet tegen die beslissing. Ze voelden zich geviseerd door de antiracistische protesten en verweten president Emmanuel Macron een gebrek aan steun. Over het politieprotest werd uitgebreid verslag uitgebracht in de Franse en in de Vlaamse pers, bijvoorbeeld in De Tijd en in Het Laatste Nieuws.

CONCLUSIE Volgens een Facebookbericht zouden Franse politieagenten hun handboeien op de grond hebben gegooid als steun aan betogende tegenstanders van het coronabeleid van president Emmanuel Macron. De beelden die dat moeten bewijzen dateren echter van juni, toen Franse agenten protesteerden tegen nieuwe regels die mogelijk hardhandig en racistisch optreden van de politie moesten beperken. Met Macrons aanpak van de coronacrisis hebben de beelden niets te maken. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

