Volgens de Facebookpagina 'Nurses for Freedom' zijn 20 medewerkers van het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen besmet met de Indiase variant van het coronavirus. Dat klopt niet. Er zijn in West-Vlaanderen trouwens nog geen gevallen met de Indiase variant gemeld.

Op 28 april verschijnt onderstaand bericht op de Facebookpagina Nurses for Freedom. Nurses for freedom omschrijft zichzelf als een groep van mensen die in de zorg werken maar niet achter de coronamaatregelen staan. Ze pleiten voor het opheffen van die maatregelen, die ze disproportioneel noemen, en voor meer middelen voor de gezondheidszorg. De pagina bestaat sinds 19 april en heeft 6438 volgers.

'We krijgen net bericht van collega's van Wit Gele kruis uit West-Vlaanderen (uit 1 specifieke regio die we niet zullen vermelden om geen paniek te zaaien) dat er 20 collega's besmet zijn met de Indische variant', schrijft Nurses for Freedom. 5 uur nadat het bericht online is geplaatst, is het al door 10.000 mensen gezien.

Het Wit-Gele Kruis is een organisatie die in heel Vlaanderen thuisverpleging en thuishulp aanbiedt. We nemen contact op met persverantwoordelijke Marie Landsheere, die zegt dat het bericht volledig uit de lucht is gegrepen. 'Er zijn amper nog besmettingen bij onze medewerkers in West-Vlaanderen. In de hele provincie zijn er op dit moment vijf medewerkers met covid-19, en daar is geen enkele besmetting met de Indiase variant bij. Die variant is nog bij geen enkele van onze medewerkers vastgesteld, ook niet in de andere provincies.'

Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt woordvoerder Joris Moonens dat er nog geen Indiase varianten zijn gemeld in West-Vlaanderen.

Landsheere vermoedt dat de foutieve informatie haar oorsprong vindt in een interne communicatie die het Wit-Gele Kruis onlangs heeft verspreid naar aanleiding van de besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus bij een aantal Indiase studenten verpleegkunde die in quarantaine moesten na aankomst in ons land. 'Wij hebben daarover een bericht gestuurd naar al onze medewerkers, om hen te informeren over die variant, en hen ervoor te waarschuwen. We hebben ook opgeroepen om niet naar India te reizen. Het is wellicht niet toevallig dat het in dat bericht ook precies om 20 mensen ging', aldus Landsheere.

Die 43 studenten, van wie er na aankomst 20 besmet bleken, waren naar ons land gekomen om hier een opleiding verpleegkunde te volgen in Leuven en Aalst - dus niet in de provincie West-Vlaanderen maar in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Die studenten hebben niets te maken met het Wit-Gele Kruis, benadrukt Landsheere.

CONCLUSIE Volgens de Facebookpagina Nurses for Freedom zijn 20 medewerkers van het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen besmet met de Indiase variant van het coronavirus. Dat klopt niet. Bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen zijn slechts 5 personeelsleden besmet met het coronavirus, en niemand daarvan met de Indiase variant. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er in West-Vlaanderen trouwens nog geen gevallen met de Indiase variant gemeld. We beoordelen het bericht als onwaar.

BRONNEN Gearchiveerd Facebookbericht (28 april 2021) Knack (23 april 2021) Telefoongesprek met Marie Landsheere op 28 april 2021 Telefoongesprek met Joris Moonens op 28 april 2021 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 28 april 2021.

