'Elk jaar komen er in België 12.000 euromiljonairs bij.' Dat beweerde PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw in Humo. Maar het kan niet worden gestaafd met cijfers.

In een interview met Humo vraagt parlementslid Raoul Hedebouw (PVDA) zich hardop af hoe de rijkdom beter verdeeld kan worden. 'Elk jaar komen er in België 12.000 euromiljonairs bij.' Wanneer we contact met hem opnemen, verwijst hij naar cijfers van het Franse consultancybedrijf Capgemini, dat jaarlijks een World Wealth Report uitbrengt met daarin cijfers over het aantal miljonairs wereldwijd. Hedebouw stuurt onder meer een artikel door van Sudinfo, dat inderdaad berichtte dat er in ons land in 2013 net geen 12.000 miljonairs waren bijgekomen tegenover het jaar voordien. En ook een artikel van de Franstalige openbare omroep RTBF waarin gewag werd gemaakt van 8,5 procent meer miljonairs in 2019 tegenover het jaar ervoor. 'Ik besef dat die cijfers van Capgemini een schatting zijn, gebaseerd op steekproeven', zegt Hedebouw aan de telefoon. 'Maar vermoedelijk gaat het nog om een onderschatting.'

Als één persoon zijn vermogen van vijf miljoen verdeelt over vijf kleinkinderen, dan zijn er ineens vijf nieuwe miljonairs.

Ons land beschikt niet over een vermogenskadaster. We zijn dus aangewezen op ramingen. Capgemini maakt die al 24 jaar, in zijn eerder vermelde World Wealth Report. 'Omdat de euro momenteel sterker staat dan de dollar', zegt Robert van der Eijk van Capgemini, 'zal het aantal euromiljonairs iets lager liggen. Maar uit onze cijfers blijkt wel dat de gemiddelde miljonair in ons land beschikt over 2,5 miljoen euro. Daarin is elke vorm van kapitaal inbegrepen, behalve de gezinswoning. Maar het gaat uiteraard om een schatting: we hebben een team van onderzoekers die openbare cijfers, onder meer van de nationale banken en het IMF, opvragen en zo de berekening maken. In 2019 zagen we een toename van ruim 10.000 dollarmiljonairs in ons land. Het was een goed beursjaar, en ook de vastgoedprijzen bleven stijgen. Maar de stijging heeft ook veel met successieplanning te maken: als één persoon zijn vermogen van vijf miljoen verdeelt over vijf kleinkinderen, dan zijn er ineens vijf nieuwe miljonairs. Maar het geld blijft wel in dezelfde familie.'

In 2019 kwamen er volgens Capgemini in ons land 10.400 dollarmiljonairs bij. Als we naar eerdere cijfers kijken, zien we sinds 2012 bijna altijd een stijging, met uitzondering van een lichte daling in 2018. In 2012 waren er 82.600 dollarmiljonairs, in 2019 132.700. Dat is een stijging van 50.100 in zeven jaar tijd, dus gemiddeld 7157 extra miljonairs per jaar. Toch een stuk minder dan de 12.000 waarover Hedebouw het heeft. Die sterke stijging was er enkel in 2013.

In mei 2020 verscheen ook een rapport over de verdeling van de vermogens in ons land. Maar op basis daarvan kunnen we geen concrete uitspraken doen over het aantal miljonairs, zegt onderzoeker Sarah Kuypers (Universiteit Antwerpen). 'Voor dat rapport gebruikten we cijfers van de Eurosystem Household Finance and Consumption Survey. Het gaat om het nettovermogen van gezinnen, inclusief hun gezinswoning. Hoewel de vermogensongelijkheid duidelijk is gestegen, blijft de grens om tot de top 5% van de rijkste gezinnen te behoren tussen 2010 en 2017 vrij stabiel, rond het miljoen euro. Maar dat zegt dus niets over de evolutie van het aantal individuele miljonairs.'

CONCLUSIE Er zijn geen precieze cijfers over het aantal euromiljonairs in ons land. Uit de jaarlijkse raming van consultant Capgemini zouden er jaarlijks gemiddeld ruim 7000 dollarmiljonairs bijkomen. We beoordelen de uitspraak daarom als onwaar.

